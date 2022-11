L’allarme dei sindacati: 4 agenti feriti al minorile di Torino e a San Vittore condizioni indegne

Quattro agenti feriti, detenuti che ancora sembrano non voler rientrare nelle celle. È quello che è accaduto nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. Scene di guerriglia con materassi bruciati, una cella distrutta, è quanto riportano tutti i sindacati Osapp, Uil-pp, Sinappe, Fns Cisl, Fsa Cnpp, Cgil-fp, in una nota congiunta. La rivolta ieri pomeriggio quando alcuni detenuti avrebbero scavalcato la rete di recinzione per prendere dall’esterno, ma qui il condizionale è assolutamente d’obbligo, pacchi con sostanze stupefacenti. In serata i ragazzi detenuti avrebbero appiccato un incendio domato grazie all’intervento del personale di polizia con due agenti intossicati per salvare i minori.