Idaho, dopo una settimana è ancora mistero sulla morte di quattro studenti accoltellati nel sonno

Uccisi nel sonno, accoltellati: resta un angoscioso mistero la tragica morte di quattro studenti dell'Università dell'Idaho, trovati senza vita nella loro casa fuori dal campus della cittadina di Moscow, lo scorso fine settimana.

La polizia indaga sull'ipotesi di omicidio di tre ragazze e di un ragazzo di 20 e 21 anni, Ethan Chapin, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle e Madison Mogen. E mentre le forze dell'ordine continuano a cercare indizi e prove per identificare un probabile sospetto, sono tantissimi gli studenti che stanno lasciando il college in anticipo. “Tutti sono appena tornati a casa perché hanno paura, è decisamente difficile stare nel campus in questo momento”, ha detto alla Cnn lo studente Nathan Tinno. Il fatto che il colpevole non sia ancora stato catturato, ha aggiunto il ragazzo, aumenta la sensazione di paura. “Non possiamo dire che non ci sia alcuna minaccia per la comunità” ha detto da parte sua il capo del dipartimento di polizia di Moscow, James Fry. “Per favore rimanete vigili, segnalate qualsiasi attività sospetta e siate sempre consapevoli di ciò che vi circonda”.

L'omicidio dei quattro ragazzi è stato descritto come un “crimine di passione”, termine che la madre di una delle vittime ha contestato con forza. "La droga o la passione non c'entrano, qualcuno è entrato in quella casa” ha detto la donna, respingendo le voci secondo cui i giovani sarebbero morti per overdose.