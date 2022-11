Ragazza di 23 anni trovata uccisa a coltellate

Voleva rifarsi una vita dopo la separazione, con il figlio di tre anni. Un futuro spezzato, perché la ragazza di 23 anni, ucraina, è stata trovata morta a coltellate nelle campagne di Villa Giulia, a Fano, nelle Marche.

Il presunto assassino sarebbe, l’ex marito un pasticciere egiziano, che è stato bloccato alla stazione di Bologna.

La ragazza lavorava in un ristorante di Fano. Ieri però non si era presentata. Un’assenza che ha fatto pensare che fosse successo qualcosa. La 23enne è stata cercata, per tutta la notte dai Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Poi all’alba il suo corpo è stato trovato nelle campagne di Villa Giulia. Era andata a casa dell’ex marito per prendere e portare via alcune cose, dopo la separazione. Da li non sarebbe mai uscita.