Rai: "Inaccettabile la scelta compiuta da Montesano a Ballando con le stelle"

“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”. È questo il comunicato pubblicato sul sito dell'Ufficio stampa Rai con il quale l'Azienda di viale Mazzini prende posizione in modo netto ed inequivocabile su quanto accaduto nel corso della trasmissione di Rai1.

Enrico Montesano è quindi fuori da “Ballando con le stelle”. Rai ha giudicato "inaccettabile" la scelta dell'attore, che durante le prove dello show ha indossato una maglietta con il simbolo della Decima Mas, flottiglia d'assalto della marina militare fascista che dopo l'armistizio lottò contro i partigiani, e sulle spalle il motto dannunziano “Memento audere semper”.

All'attore non sono bastate le scuse su Facebook: "Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato", ha scritto Montesano dopo che la polemica ha tenuto banco per tutto il giorno. "Sono un collezionista di maglie, ho quella di Mao, dell'Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero. Non c'era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante. Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della Costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato. È stata un'ingenuità. Io col nazifascismo e tutti i totalitarismi non c'entro nulla e li disprezzo profondamente. Chiedo ancora scusa".

A denunciare l'episodio, sui social, è stata Selvaggia Lucarelli, giudice dello show condotto da Milly Carlucci su Rai1: "Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima Mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo". E ad un utente che le chiedeva come mai non avesse sollevato subito il problema, la giornalista ha spiegato di non essersene accorta durante la diretta, quando è andata in onda la clip registrata dell'attore. Una notizia che ha subito infiammato il dibattito: "Ma sì, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della Decima Mas. Pure te che vai a guardà", il tweet polemico di Fiorella Mannoia, a pochi giorni dalle immagini del Grande Fratello Vip con la concorrente Micol Incorvaia sorpresa a cantare “Faccetta nera”.

Dura le presa di posizione del consigliere di amministrazione Rai, Riccardo Laganà: "Prendo atto della scelta dell'azienda nei confronti del signor Montesano. Ma la linea etica è maggiormente credibile quando si individuano e redarguiscono conduttrice, dirigenti e autori responsabili del controllo editoriale di un contenuto, oltretutto registrato".

Sulla stessa linea anche l'Anpi che ha sollecitato l'intervento della commissione di Vigilanza contro "una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza", plaudendo poi all'espulsione di Montesano: "Apprendiamo dalla stampa che Enrico Montesano è stato escluso dal programma Ballando con le stelle. Una decisione doverosa che ha raccolto l'indignazione di tantissime e tantissimi democratici e antifascisti".

In mattinata, il comico aveva provato a smorzare le polemiche con un post sul suo account Telegram, caricando una sua foto con la tessera del Psi datata 1976, alle spalle un'immagine di Che Guevara e la scritta "Buona domenica amici! Le fesserie e le strumentalizzazioni lasciamole agli altri!". Un post modificato dopo pochi minuti, cancellando l'immagine e lasciando solo il commento. Sul web in tanti hanno criticato l'attore, già finito al centro delle polemiche nei mesi scorsi per le posizioni no vax, chiedendone l'espulsione.

"Ieri è stata scritta una pagina molto brutta per il servizio pubblico", ha commentato la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi. Per Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, "è una vergogna la provocazione di Montesano, prima no vax ora nostalgico del ventennio. Roma è città Medaglia d'Oro della resistenza, forse Montesano se lo è scordato". Critico anche il presidente della Federazione della stampa, Giuseppe Giulietti: "Qualcuno provi a presentarsi alla tv pubblica tedesca con i simboli SS e poi ci faccia sapere".

A fine giornata, Enrico Montesano comunica di aver dato "mandato all'avvocato Giorgio Assumma insieme al suo agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua identità personale e la sua onorabilità". Lo rende noto lo stesso attore, dopo la sua esclusione da Ballando con le stelle. Montesano sostiene che la maglietta al centro delle polemiche "è stata vista dai rappresentanti della Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, sia nel montaggio senza alcuna obiezione" e che il materiale montato "è stato ulteriormente esaminato" senza obiezioni sulla regolarità.