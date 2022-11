Raid in corso all'hotel assediato a Mogadiscio, almeno 4 morti

Sono almeno quattro le persone rimaste uccise durante l'assedio dell'hotel di Mogadiscio occupato da domenica sera dai combattenti jihadisti di Al-Shabaab. Lo hanno riferito fonti della sicurezza somala. Il gruppo jihadista Al Shabaab ha attaccato domenica, nel tardo pomeriggio, un hotel vicino al palazzo presidenziale nella capitale, un albergo frequentato da ministri, funzionari governativi e parlamentari e in cui stamani si sono uditi spari. Non è chiaro il numero dei terroristi che ha preso d'assalto l'hotel Villa Rose, situato nel centro della capitale e che e' comunque dotato di forti misure di sicurezza, teatro in queste ore dell'assalto delle 'teste di cuoio'. "I terroristi sono bloccati in una stanza dell'edificio, stiamo per porre fine all'operazione in tempi brevissimi", ha aggiunto la fonte.