Rave, Meloni: "Rivendico la norma, non si negherà il dissenso". Cresce il fronte dei contrari

Nel suo post su Facebook la presidente del Consiglio replica alle "diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell'opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei ministri sui cosiddetti rave party abusivi". Poi specifica che non sarà negato il diritto alla libera espressione del dissenso: "A negarlo in passato, semmai, sono stati proprio coloro i quali oggi attaccano i provvedimenti del nostro esecutivo, difendendo di fatto chi invade terreni ed edifici altrui. Abbiamo dimostrato che se lo Stato c'è, può garantire ai cittadini di vivere in una nazione più sicura e che anche in passato si sarebbero potuti arginare episodi simili. Infine, vorrei ringraziare le forze dell'ordine che hanno gestito in modo ordinato e in piena sicurezza lo sgombero del capannone a Modena".

"È una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l'Italia, dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all'illegalità, non sarà più maglia nera in tema di sicurezza. È giusto perseguire coloro che, spesso arrivati da tutta Europa, partecipano ai rave illegali nei quali si occupano abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe. Le strumentalizzazioni sul diritto a manifestare lasciano il tempo che trovano, ma vorrei rassicurare i cittadini che non negheremo a nessuno di esprimere il dissenso". Così la premier Giorgia Meloni su Fb.

Prova ad allargare il raggio di utilizzo della norma Federico Mollicone (FdI), in collegamento con l'Aria che Tira su la7: "Questa norma può essere applicata giustamente ai palazzi occupati pubblici o privati come accade a Roma, Capitale d'Italia del Sindaco Gualtieri, penso al centro storico, all'Esquilino, dove c'è lo Spin Lab, dove facevano le feste di Capodanno a pagamento, per lucro, senza misure di sicurezza, tre piani sotto terra".

La norma domani al Senato

L'aula del Senato è convocata domani alle 15 per annunciare il decreto legge sull'ergastolo ostativo, le nuove normative anti Covid e la cosiddetta norma anti rave. L'iter per la conversione in legge dei tre provvedimenti comincerà quindi da Palazzo Madama. È quanto si apprende da fonti parlamentari. All'ordine del giorno dell'Aula domani ci saranno anche le comunicazioni del presidente del Senato per la formazione delle commissioni permanenti.

Norma di distrazione di massa

"Mentre tutta Italia è concentrata a discutere su pseudo norme anti rave, il governo Meloni non sta facendo niente per le bollette. Molto abili, ma dura poco". Lo scrive sui social Alessia Morani, componente della direzione del Pd ed esponente di Base riformista. "Per tutti quelli che la sinistra non vuole il rispetto dell'ordine, vuole i rave party e critica la Meloni per partito preso. Cari amici virtuali - sottolinea - vorrei informarvi che nel codice penale italiano esiste già una norma che punisce i rave party. Si tratta dell'art 633 del codice penale e basterebbe solo applicarlo. La nuova norma, invece, per come è scritta può creare molti problemi e va eliminata o corretta radicalmente. Questo è il testo dell'articolo 633 del codice penale: Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata", spiega.

Pm Albamonte: “Norma manifesto vaga che insegue populismo”

"Solleva una serie di problemi questo provvedimento sui rave party, che ha introdotto l'articolo 434 bis del codice penale. Perché, innanzitutto, non è una buona prassi fare norme penali utilizzando un decreto legge. Potrebbe non essere convertito o convertito con modifiche, cosa che solleverebbe una serie di problemi tecnici di difficile soluzione". Così ha detto il pm Eugenio Albamonte, in servizio alla Procura di Roma, segretario di Area. "Non vedo, inoltre, i motivi di necessità ed urgenza per varare in tutta fretta un decreto - continua il sostituto procuratore, già presidente dell'Associazione nazionale magistrati - Ci sono già norme penali adatte a trattare il tema delle occupazioni, per cui non era certo urgente farne una nuova".

"Nel decreto legge, poi, c'è dentro un po' di tutto - avverte ancora Albamonte - e come ha spiegato più volte la Consulta i decreti non devono avere contenuti eterogenei". E quindi "quella appena varata sembra essere una norma manifesto, che insegue la cronaca e soddisfa il populismo giustizialista, che vede nelle norme penali la soluzione ad ogni problema. È poi una norma vaga, perché evocando concetti troppo astratti, come sanità pubblica, incolumità e sicurezza, permette una larga discrezionalità interpretativa da parte dei magistrati. Ma poi, come sempre, ci si lamenterà delle decisioni prese dal pubblico ministero o del giudice".

Insomma - sottolinea Albamonte - "ancora una volta si trasferiscono i problemi di ordine pubblico sulla magistratura. Perché invece di fare di politiche di prevenzione sui fenomeni si allunga la lista dei reati" e perciò il giudizio sulla nuova conduzione del ministero di via Arenula non può che essere negativo. "C'è una sonante delusione rispetto all'annunciata depenalizzazione che era stata anticipata dal ministro della giustizia ancora poche settimane fa".

Zanettin (FI): “Norma scritta in fretta”

"Condivido la necessità di punire assembramenti e occupazioni abusive o lo spaccio di droghe che avviene nei rave ma credo sia una norma scritta troppo in fretta: doveva essere meglio delineata la fattispecie astratta nel rispetto dei principi di tassatività, tipicità e determinatezza e ridotto il massimo edittale, credo che 4 anni possano bastare". Così il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin: "Mi riservo di presentare emendamenti, quando il provvedimento sarà discusso in Parlamento", specificando che a suo avviso la norma "doveva essere più precisa e con un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'articolo 17 della Costituzione" (diritto a riunirsi pacificamente, ndr).

Camere Penali: “Norma impulsiva e inadeguata”

"La nuova fattispecie di reato è in perfetta continuità e sintonia con le politiche securitarie e populiste delle precedenti legislature". Così all'AdnKronos l'avvocato Valerio Murgano, presidente delle Camera penale di Catanzaro e coordinatore delle Camere penali calabresi, in merito alla cosiddetta norma anti-rave. "Il rischio vero - dice Murgano - è che si stabilizzi un sistema autoritario e moralizzante che pensavamo di aver lasciato alle spalle con l'uscita dei pentastellati dall'Esecutivo".

"Quando si toccano diritti costituzionalmente garantiti, qual è il diritto di riunione dei cittadini, previsto dall'articolo 17 della Costituzione, bisogna che le norme siano scritte con la massima cura per evitare applicazioni distorte che finirebbero di compromettere le libertà fondamentali garantite dallo Stato di diritto". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente della Camera penale di Palermo, l'avvocato Fabio Ferrara. "Questa nuova fattispecie di reato, così come è stata concepita, si presta a pericolose interpretazioni che potrebbero fare rientrare nella previsione normativa situazioni che nulla hanno a che vedere con i rave party (occupazioni di scuole od altro). Non solo. Le pene previste consentirebbero le intercettazioni e appaiono francamente eccessive".

Bugo: “Arrestiamo chi fa l'uncinetto”

"Non ci sono mai stato e penso che mi farebbero cagare ma sta cosa dei rave party come se fosse il problema prioritario per salvare il mondo! Dai dai il prossimo problema da risolvere sarà arrestare chi fa l'uncinetto, problemi veri problemi importanti. Avanti così col circo". Così il cantante Cristian Bugatti, in arte Bugo, commenta su Twitter il provvedimento del governo sui rave.

Antigone: “Rischio di ampia repressione del dissenso”

"La norma penale introdotta per contrastare i rave party assomiglia ad una norma in bianco, una fattispecie non tassativa e non ispirata a principi di necessità, offensività e proporzionalità, che è ciò che dovrebbe invece accadere all'interno di un diritto penale di impronta liberale". A lanciare l'allarme è l'associazione Antigone. "Ciò che si può ravvisare è una delega totale alle forze di Polizia che, sul campo, dovranno decidere se c'è violazione della norma o meno. Una discrezionalità ampia e pericolosa, perché ampie e pericolose sono le fattispecie che potrebbero finire sotto l'ombrello del nuovo articolo 434-bis - sottolinea l'associazione - dall'occupazione di fabbriche da parte dei lavoratori a rischio licenziamento, a quello delle scuole superiori o università che i collettivi di giovani studenti organizzano per richiamare l'attenzione sulle problematiche che riguardano il mondo dell'istruzione, fino a diversi tipi di manifestazioni non autorizzate che, fino a ieri, potevano essere perseguite attraverso l'art 681 del codice penale con pene fino a 6 mesi di reclusione e una multa non inferiore a 103 euro".

Fiom: “La vera emergenza è il lavoro, tutelare libertà”

"In una fase di grande tensione economica e sociale, per il caro vita e il caro bollette, restringere gli spazi di democrazia e di libertà del dissenso, come previsto dal cosiddetto decreto anti-rave, è esattamente il contrario dell'applicazione della nostra Costituzione, che all'articolo 17 garantisce il diritto dei cittadini a riunirsi pacificamente". Lo dichiara in una nota la segreteria della Fiom-Cgil nazionale commentando il provvedimento del governo. “In queste ore sono stati in molti, tra associazioni, personalità, giuristi e costituzionalisti, a sottolineare la pericolosità di tale provvedimento”, prosegue il sindacato. "LaFiom tutelerà la libertà dei cittadini e dei lavoratori, sancita nella Costituzione, mettendo in atto le iniziative necessarie. In questo momento la vera urgenza è aprire un confronto sulle crisi industriali, salariali e occupazionali, più che emanare un decreto legge sui raduni. Il governo non restringa gli spazi di libertà ed affronti le emergenze del Paese a partire da quelle che riguardano il lavoro".