Rave party: sequestrato impianto audio del valore di 150 mila euro. Denunciati 14 organizzatori

Proseguono nel modenese le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata dal capannone dove si è tenuto il Rave Party 'Witchtek', concluso ieri con l'esecuzione pacifica dello sgombero.

Durante le operazioni di svuotamento del raduno illegale, sono stati individuati, intercettati lungo il percorso di esodo e scortati in questura 14 autocarri con strumenti musicali, mixer e casse utilizzate dai raver. Il sequestro ha riguardato oltre 100 pezzi per un valore stimato di almeno 150 mila euro. Quattordici gli organizzatori denunciati all'autorità giudiziaria, si tratta di giovani provenienti da varie regioni di Italia e di un cittadino olandese.

L'attività è stata portata a segno nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico predisposto dal Questore, in atto dal mattino, con il massimo coordinamento tra le attività di intelligence della Digos e quelle investigative della Squadra Mobile le cui pattuglie erano dispiegate sul territorio a medio raggio. Nel corso del deflusso, in serata, identificati anche 25 raver olandesi che sono stati allontanati dalla Polizia Stradale, dopo un controllo a Campogalliano, dove erano intenzionati a fermarsi con i loro 6 camper.

Intanto non si placano le polemiche dopo la stretta sui rave party che, con la norma introdotta dal nuovo governo, ‘diventano un reato’ con pene fino a sei anni di reclusione e diecimila euro di multa per chi li organizza. "Inizialmente, si era pensato di intervenire con un'aggravante per un reato che già esiste, 'invasione di terreni ed edifici', ma poi abbiamo scelto di introdurre un reato nuovo perché non volevamo che questo si inserisse nella fattispecie dei reati contro il patrimonio, volevamo fosse un reato contro l'incolumità pubblica" ha dichiarato il premier, Giorgia Meloni.