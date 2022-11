Musk lancia un referendum social per decidere sul ritorno di Trump su Twitter

La decisione è una di quelle difficili: reintegrare o no l'account di Donald Trump su Twitter? Molti degli account cancellati per violazioni delle regole del social media sono stati riaperti, ma sono nomi non sempre noti al grande pubblico. Tutt'altra questione l'ex presidente americano: è ancora in politica, si è appena ricandidato alle presidenziali del 2024 ed è divisivo più che mai. Elon Musk però l'aveva promesso e ora, per cavarsi d'impaccio, gli è venuta l'idea di un referendum: lasciar decidere agli utenti di Twitter. Ha chiesto a tutti loro di votare sì o no al ritorno di Donald Trump sul social da cui era stato bandito all'indomani dell'assalto al Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Ed è stato subito un successo. In 25 minuti oltre un milione di utenti hanno partecipato al sondaggio che durerà 24 ore. Il capo di Twitter ha lanciato il sondaggio all'1.47: alle 2.12 avevano già 'votato' 1 milione e 60mila persone. "Vox populi, vox Dei", ha twittato poi Musk lasciando intendere che l'esito del sondaggio sarà dirimente. Sarà davvero così? Intanto emergono le prime polemiche. Per i detrattori di Musk affidarsi al pubblico anziché ad un organismo di controllo interno per decidere sul ritorno di Trump su Twitter, è una scelta discutibile e pericolosa. Mentre l'amministrazione Biden ha chiesto a tutte le società, Twitter compresa, di chiarire come sta operando per la sicurezza dei dati online degli americani.