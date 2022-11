Minorenni vittime di abusi, il pericolo corre online: adescamenti +33%

L’abuso e la violenza ai danni dei più giovani corrono online.

L'inquietante scenario è disegnato dall’analisi dei dati dal report “Minorenni vittime di abusi" curato dal Servizio analisi criminale del dipartimento della pubblica sicurezza e pubblicato in vista della Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si celebrerà il prossimo 20 novembre.

Se è vero che, nella lettura del dato generale, si è registrata una lieve diminuzione dei reati a danno dei minori nei primi 6 mesi del 2022, nello specifico, invece, l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina e della violenza sessuale hanno segnato un significativo aumento.

L’analisi della polizia parla di circa il 10 % in meno (da 19.431 a 17.475) dei reati contro i più giovani, rispetto al numero complessivo che nel 2021 era, invece, aumentato del 5% a causa dell’emergenza covid. Un primo livello di allerta è dato dal + 15 per cento relativo alla sottrazione di persone incapaci, la violenza sessuale (+9%) e la violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione (+58%). In rialzo anche la percentuale sull’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina parla di un 2%.

Ma il vero allarme su registra su internet: l’adescamento online è aumentato del 33%, il sextortion +94% e il cyberbullismo segna un +13%.

Autori

Nel dettaglio gli autori degli abusi e delle violenze sono nell'88% dei casi uomini e nel 12% donne. La loro età è per lo più compresa - per entrambi i sessi - tra i 45 e i 64 anni (32%) e tra i 35 e i 44 anni (30%). Molto inferiori le percentuali nelle altre fasce: 22% per gli autori di età compresa tra i 25 ed i 34 anni; 9% per quella tra i 18 e i 24 anni; 5% per quella al di sopra dei 65 anni; 2% per quella tra i 14 e i 17 anni.

Netta la predominanza degli italiani, il 71% rispetto al complesso delle nazionalità straniere (29%) nel 2021 risulta aumentato del 4% il numero dei denunciati/arrestati (da 37.100 a 38.541), che invece diminuisce del 3% (da 19.856 a 19.258) nel primo semestre 2022.

Vittime

Le vittime under 14 risultano preponderanti in tutti i reati esaminati, tranne che per la "violenza sessuale" e la "violenza sessuale di gruppo".

In quasi tutti i reati sui minori si registra "una netta prevalenza di vittime femminili", specie per quanto riguarda i reati di violenza sessuale, in tutte le sue forme: il report parla di punte - tra gennaio e giugno di quest'anno - dell'89% per la "violenza sessuale", dell'87% per la "violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione", dell'84% per la "violenza sessuale aggravata".

E ancora: 78% di vittime femminili per gli "atti sessuali con minorenni", 77% nei casi di "adescamento di minori", il 75% nei casi di "violenza sessuale" di gruppo e il 72% nei casi di "pornografia minorile".

"I dati inerenti agli abusi sessuali, di cui ad essere vittime sono soprattutto le bambine e le giovani donne - si legge nel documento - induce ad un'ulteriore riflessione: si tratta di una forma di aberrazione che determina non solo sofferenza fisica ma anche conseguenze psicologiche particolarmente gravi e protratte nel tempo. È, inoltre, un abuso particolarmente insidioso, oltre che abietto, poiché si concretizza in una pluralità di condotte che non prevedono necessariamente il ricorso alla violenza. L'adulto è, infatti, in grado di esercitare la propria 'superiorità' attraverso un naturale ascendente nei confronti del minore, che, invece, non è, quasi mai, in grado di valutare correttamente il senso e le conseguenze delle 'attenzioni' che gli vengono rivolte, per la diversità di età e di esperienze vissute e anche per il rapporto di fiducia, nella circostanza evidentemente malriposta, che spesso esiste tra vittima e carnefice.

L’abuso e la violenza corrono sul web

A livello generale i dati del 2021 relativi all'adescamento online hanno registrato un incremento del 33% rispetto all'anno precedente: la fascia di età 10-13 è quella più coinvolta, con una tendenza in aumento pari al 38% dei casi trattati.

"Degno di attenzione - secondo gli autori del Report - il dato che riguarda il numero dei casi che coinvolgono bambini sotto i 10 anni: casistica numericamente quasi assente prima della pandemia, è attualmente presente a riprova del fatto che le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria hanno indotto un numero sempre più grande di piccoli internauti sul web, determinando per queste potenziali fragili vittime un incremento repentino del rischio di essere esposti ad approcci sessuali online da parte di adulti". Tra i luoghi di contatto, tra minori e adulti pedofili, anche i videogiochi, sia su app che con consolle di gioco connesse ad internet.

Sul fronte del cyberbullismo si è rilevato un incremento pari al 13%, sempre tra il 2020 e il 2021: per quanto riguarda la fascia di età 0-9 anni i dati sono rimasti sostanzialmente identici, mentre l'incremento maggiore ha riguardato la fascia di età 14-17. Quest'anno si assiste per fortuna ad una diminuzione dei casi, che coincide con la normalizzazione delle abitudini dei ragazzi.

“Due capitoli a sé sono quelli riguardanti le 'social challenge' e gli spazi web dedicati ad anoressia e bulimia. Nel primo caso, a preoccupare è la diffusione "virale" di video nei quali i ragazzi si sfidano a compiere azioni più o meno pericolose, allo scopo di crescere in popolarità sul web: numerosi gli alert diramati negli ultimi mesi dalla Polizia postale e delle comunicazioni. Nel secondo, il proliferare di blog personali o di chat di messaggistica istantanea con storie personali e citazioni pseudo scientifiche rischiano di far passare per 'normali' disturbi alimentari gravissimi "rafforzando il senso di appartenenza e identità purtroppo patologica”.

Tra il 2020 e il 2021 tutti i reati online con vittime minori hanno fatto registrare un aumento: +94% i casi di sextortion, +33% quelli di adescamento online, +13% quelli di cyberbullismo.

In crescita anche tutti gli indicatori attinenti la "diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.

La sextortion - ovvero il ricatto sulla base di foto o video che riprendono la vittima nuda o mentre compie atti sessuali - negli ultimi tempi impatta sempre più spesso su vittime minorenni, "con effetti lesivi potenziati: la vergogna che i ragazzi provano impedisce loro di chiedere aiuto ai genitori o ai coetanei di fronte ai quali si sentono colpevoli di aver ceduto alla tentazione e di essersi fidati di perfetti sconosciuti. Un senso di intrappolamento amplificato dalla difficoltà che hanno nel pagare le somme di denaro richieste".

Tra i due anni in questione i casi con vittime under18 sono cresciuti del 94% (da 52 a 101), in particolare quelli con vittime tra 10 e 13 anni (da 10 a 23, il 130% in piu') e quelli con vittime tra 14 e 17 anni (da 38 a 77, +103%).