Resistere ai rincari in bolletta, la sfida dei comuni. Spese almeno raddoppiate

Anche se negli ultimi giorni si tira un sospiro di sollievo per il temporaneo calo del prezzo del gas nel mese di ottobre, l’impatto dei rincari energetici frutto dell’iperinflazione scaturita dal conflitto russo-ucraino, continua a preoccupare. Oltre a famiglie e imprese, il caro energia sta impattando anche sui comuni italiani, i piccoli e grandi centri della nostra penisola. Tante le domande a cui dare risposta: Quanto incide il rialzo delle bollette energetiche sui bilanci delle amministrazioni locali? Quanto i rincari si ripercuotono sui cittadini? Come stanno affrontando il problema sindaci e amministratori locali? A fare il punto è Alessandro Canelli, sindaco leghista di Novara al secondo mandato ma, soprattutto, delegato ANCI alla fiscalità locale e presidente Ifel (Fondazione per la Finanza e l’Economia Locale). “Le spese per l’energia dei comuni si stima siano più che raddoppiate” “Non ci sono ancora dati precisi su quanto sta impattando il caro energia sulle amministrazioni locali - ci tiene subito a precisare -. La situazione cambia continuamente, si potrà sapere con precisione solo a fine anno, con la chiusura dei bilanci. Abbiamo però stime di massima che ci dicono che le spese energetiche sono più o meno raddoppiate. In linea di massima prima della crisi il comparto spendeva tra 1, 6 mld e 1,7 mld di euro l’anno. Abbiamo calcolato almeno un raddoppio di queste spese, forse un po’ di più tenendo presente l’andamento degli ultimi mesi”. “Si tratta di calcoli orientativi - ci spiega Canelli - perché sulle utenze energetiche ogni comune ha contratti di approvvigionamento diversi. Per avere la conferma degli aumenti, dobbiamo aspettare la chiusura dei bilanci e attingere dalla banca dati della PA (Pubblica Amministrazione) dove vengono caricate le spese di tutti i comuni”. Gli interventi di sostegno del Governo “I rincari comunque ci sono e si fanno sentire”, continua il presidente Ifel. “Il Governo finora ha contribuito con 3 interventi per complessivi 860 mln di euro, ma non basta. Se calcoliamo che c’è stato un raddoppio di spesa rispetto agli anni precedenti manca all’appello circa 1 mld di euro per la copertura integrale delle spese energetiche aumentate”. “Non è detto che servano tutti - continua Canelli - perché alcuni comuni hanno avuto meno rincari e magari avevano un avanzo di amministrazione precedente con cui coprire i maggiori costi energetici. Altri invece, spesso i più piccoli, erano già in una situazione di squilibrio e, a causa dei rincari, patiscono molto di più. Per loro è più facile rischiare un dissesto. Faccio un esempio: un piccolo comune che ha introiti pari a 100 e prima gestiva un palazzetto dello sport con la piscina oggi per mantenerlo spende il doppio”. “Gli aiuti sono indispensabili per chi è a rischio default, ma sono utili anche per quei comuni che avanzano risorse: invece di pagare le spese in più di energia che riescono a coprire, utilizzeranno gli aiuti per fare altre migliorie pubbliche”. I rincari indiretti del caro energia Il peso delle spese energetiche che grava sulle casse comunali non è solo quello diretto delle utenze che aumentano, ma anche quello indiretto legato alle partecipate e alle attività che i singoli comuni offrono ai propri cittadini. “Questa iperinflazione, determinata dal rialzo dei costi energetici, ha impatti indiretti su mille altre voci di spesa dei comuni - rimarca il delegato Anci alla fiscalità locale - Per esempio sulle aziende dei trasporti, le aziende dei servizi (es. trasporto disabili), l’assistenza domiciliare degli anziani. Queste voci hanno rincari che gravano su noi sindaci; rialzi che aggrediscono le casse delle amministrazioni locali. Si aggiunge poi il maggior costo dei materiali, una voce cruciale in questo momento in cui noi amministratori dobbiamo reperire nuove risorse rispetto a quelle preventivate per poter mandare avanti la progettualità per l’attuazione del Pnrr. Se facciamo i bandi e nessuno partecipa è grave”.

Comune di Novara Canelli Alessandro

La ricaduta sulle fasce della popolazione più deboli La ricaduta più preoccupante, però, sottolinea ancora Canelli, è quella che si avverte sulle fasce più deboli del tessuto sociale. “I rincari energetici hanno inciso particolarmente sulle fasce più deboli della popolazione - spiega - dunque i comuni devono gestire la situazione di tante famiglie che lamentano di non farcela. L’utenza fragile a cui dobbiamo rispondere cresce, ci sono più poveri che chiedono aiuto. Questa situazione ha un impatto economico sulla gestione per la spesa sociale dei comuni. Anche qui non è uguale per tutti i territori naturalmente”. Fortunatamente le maggiori spese sostenute dai comuni per far fronte agli aumenti dei costi energetici non dovrebbero incidere troppo sulle imposte locali da pagare. “Le imposte locali - sottolinea il portavoce delle casse dei comuni - sono già al massimo delle aliquote in tanti comuni, quindi non credo che ci sia un margine per rientrare degli aumenti dovuti alle spese energetiche. Alcune amministrazioni che hanno ancora spazio per aumentarle potrebbero farlo, ovviamente a scapito dei cittadini”. Molti centri, chiediamo, stanno già adottando misure emergenziali volte al risparmio energetico: dalla riduzione del riscaldamento all’illuminazione. Non si rischia di incidere sulla sicurezza dei cittadini con alcune scelte? “Grazie al clima mite di questa stagione, vari comuni hanno deciso di accendere più tardi i riscaldamenti; poi tra le iniziative più diffuse c’è quella di spegnere prima le luci che illuminano i monumenti, e di ridurre l’illuminazione pubblica, magari lasciando accesa solo la metà dei lampioni”.

(Ansa) Colosseo con illuminazioni spente