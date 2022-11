Ringraziamento, domani la festa più amata dagli americani: 55 milioni in viaggio (livelli pre-Covid)

Sono circa 55 milioni gli americani che si metteranno in viaggio per il lungo fine settimana della Festa del Ringraziamento, che si celebra domani. L'American Automobile Association (AAA) prevede che la maggior parte degli spostamenti avverrà in auto, con 49 milioni di persone che affolleranno le strade questa settimana. Altri 4,5 milioni intendono viaggiare in aereo, mentre 1,43 milioni prevedono di utilizzare altri mezzi di trasporto come autobus e treni. Allarme carenza tacchini Ma c’è un grande interrogativo che piomba sulle tavole degli americani, alle prese con i preparativi per il tradizionale pranzo dell’ultimo giovedì di novembre, dedicato appunto al Ringraziamento. Quest'anno, infatti, negli Stati Uniti si deve fare i conti con un’allarmante carenza di tacchini, il piatto principale del Thanksgiving. La ragione? Una lunga epidemia di influenza aviaria ha infettato milioni di esemplari: secondo il Washington Post, alla fine di ottobre in tutto il Paese più di 6 milioni di tacchini erano morti, il 3% della produzione nazionale. I prezzi del pollame sono quindi saliti alle stelle: ciò ha portato a un impennata pari al 21% rispetto al 2021, come riferisce Axios, citando il sondaggio annuale dell'American Farm Bureau. In aggiunta, c’è una oggettiva difficoltà nel reperire i tacchini, soprattutto quelli di grandi dimensioni.

getty Il pranzo per il Giorno del Ringraziamento

Il traffico negli aeroporti In occasione del Ringraziamento, le famiglie americane - magari divise da una costa all’altra del Paese - si riuniscono per celebrare la festa del giovedì e magari allungare fino a tutto il weekend (il giorno dopo è Black Friday, tradizionale data dedicata agli sconti prenatalizi). Per questo, in tutto il Paese ci si sposta con ogni mezzo, come si diceva più sopra. Negli scali, le compagnie aeree hanno già registrato numeri superiori al 2019, l'ultimo Thanksgiving pre-Covid, con oltre 2,3 milioni di persone transitate negli aeroporti lunedì scorso, 21 novembre. E i prezzi dei biglietti sono già molto più alti: un volo interno di andata e ritorno quest'anno è costato in media sui 350 dollari, in aumento del 22% rispetto al 2019 e del 43% rispetto allo scorso anno. I voli internazionali invece sono mediamente appena sotto agli 800 dollari (con un +25% rispetto al 2019). Viaggi a rischio per le condizioni meteo, minaccia per il Black Friday A complicare la situazione dei viaggi, oltre al consueto rischio caos sulle strade e negli aeroporti, è la grande tempesta che dovrebbe attraversare gli Stati Uniti: attesa oggi nel nord-ovest, dovrebbe poi arrivare domani e venerdì nel nord-est degli Usa (inclusa New York), rischiando di rovinare anche i piani per il Black Friday, che dà il via allo shopping delle Feste.

Getty Una tradizionale famiglia americana riunita per l'ultimo giovedì di novembre