Riunione del G7 a Bali dopo i missili su Polonia. Meloni: "Fortissima preoccupazione"

Stravolta l'agenda dei lavori del G20 dopo le notizie del missile russo che ha provocato due morti nel villaggio di Przewodov, in Polonia, a pochi chilometri dal confine ucraino. I leader, che oggi avrebbero dovuto tenere la seconda sessione plenaria del summit, sono riuniti per concordare una serie di risposte a Mosca.

Alla riunione straordinaria del G7, convocata dal presidente Usa, Joe Biden partecipa anche l'Unione europea con la presidente Ursula Von der Leyen, presente in Indonesia.

“Vogliamo capire cosa è successo esattamente” ha sottolineato il Presidente statunitense. Poi ha aggiunto che gli Stati Uniti e gli alleati Nato continueranno a garantire “pieno sostegno agli ucraini nella loro capacità di difesa. E' totalmente inconcepibile che in un momento in cui il mondo si riunisce per chiedere una de-escalation la Russia continua la sua escalation in Ucraina” ha sostenuto Biden.

"Con gli altri leader abbiamo deciso all'unanimità - annuncia il Presidente Usa - di procedere prima con l'indagine per capire esattamente e poi decideremo collettivamente come rispondere". Biden infine sottolinea che è improbabile che il missile caduto in Polonia sia partito dalla Russia. Questo è dovuto dall'analisi della traiettoria, ma vedremo…".

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, aveva anticipato con un tweet che questa mattina si sarebbe tenuta “la riunione di coordinamento” “con i leader dell'Ue che partecipano al summit di Bali”, assicurando la piena unità e solidarietà dell'Ue a sostegno della Polonia".

Alla riunione sta prendendo parte il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "per verificare con gli Alleati Nato ed europei quanto accaduto in Polonia e valutare i prossimi passi". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Si tratta - prosegue la nota - in ogni caso, di un'ulteriore conferma della gravità e delle conseguenze della ingiustificata aggressione russa nei confronti dell'Ucraina".

Il Presidente del Consiglio Meloni - che ha raggiunto telefonicamente il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki - ha manifestato fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto. Esprime solidarietà al Governo e al popolo polacco ed ha raggiunto telefonicamente il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki.

Degli ultimi avvenimenti in Polonia collegati all'aggressione russa all'Ucraina, il Presidente del Consiglio italiano ha parlato - a margine dei lavori del G20 - con il premier canadese Justin Trudeau. Durante il colloquio si è affrontato anche il capitolo relazioni transatlantiche. Meloni, inoltre, si è soffermata "sull'importanza delle relazioni commerciali con il Canada, che si sviluppano nel quadro dell'accordo di partenariato strategico".

Al termine della riunione urgente convocata da Joe Biden tra i paesi G7, Ue e Nato presenti a Bali, i leader hanno ripreso il programma originale del G20 che prevede per la mattinata una visita alla Hutan Mangrove Forrest. Nel primo pomeriggio è in calendario l'ultima sessione del vertice del G20, concentrata sulla trasformazione digitale. I leader sono tutti in bianco, molti con una polo con il logo del G20 indonesiano.