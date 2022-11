In Russia è più difficile stampare le carte d’identità per le sanzioni sui prodotti esteri

Il Ministero dell’Interno russo lancia l’allarme per il previsto deficit dei passaporti interni nazionali (fungono come carta d’identità cartacea) per cittadini russi dovuto al ritiro dal mercato russo dei produttori e fornitori occidentali delle stampanti a matrice in seguito alle sanzioni imposte per la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina.

Il Ministero dell’Interno russo in precedenza utilizzava stampanti a matrice di fabbricazione giapponese, Epson e OKI, ma anche l’italiana Olivetti. La Russia non fabbrica macchinari e apparecchiature del genere. E le forniture ufficiali dall’estero sono cessate dopo l’imposizione delle sanzioni occidentali.

È improbabile che nel futuro prossimo la Russia possa avviare la fabbricazione dei propri macchinari del genere poiché la loro produzione è complessa, costosa e poco redditizia.

Per ora le autorità russe puntano sulle attrezzature per la stampa di aziende cinesi, in particolare Pantum, così come quelle importate illegalmente, senza il consenso dei produttori, attraverso i paesi terzi, ad esempio Canon, HP ed Epson. Ma le stampanti necessarie fornite alla Russia in questo modo sono in quantità ridotte, anche perché, essendo prodotti di nicchia, la loro fabbricazione nei paesi d’origine è molto limitata.