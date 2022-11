Russia: chi c'è dietro il canale Telegram legato ai servizi e ai vertici militari russi

È stato identificato il fondatore e amministratore del canale Telegram “Rybar” («Pescatore») specializzato in tematiche politico-militari, legato ai servizi e ai vertici militari russi. Si chiama Mikhail Zvinciuk, 31enne militare di carriera, interprete militare di lingua araba ed ex funzionario dell’ufficio stampa del Ministero della Difesa russo. Zvinciuk ha prestato servizio militare in Iraq e in Siria. Fino a poco tempo fa ha lavorato anche alle dirette dipendenze del capo dell’Ufficio d’informazione e comunicazione di massa, il tenente generale Igor Konascenkov, che ora conduce i briefing giornalieri sulla situazione in Ucraina.

Dopo aver conseguito la laurea d’interprete militare specializzato in lingue araba e inglese, ha prestato servizio militare attivo nelle forze speciali russe, lo Spetsnaz, ed è stato al comando di una unità speciale d’intelligence militare.

Il canale Telegram “Rybar” copre la situazione sul campo in Ucraina, ha numerosi corrispondenti sul posto ed è seguito da 1,1 milioni di followers. Ha una rete di 150 canali amici che diffondono i suoi servizi con una audience totale di 13 milioni di utenti nel settore russo della rete. Ci sono, inoltre, 110 canali all’estero riconducibili a “Rybar” che hanno un'audience totale di 3 milioni di utenti al di fuori dei confini russi.

Il socio-coamministratore del canale è il 44enne moscovita esperto di IT, Denis Sciukin.

Lo staff del canale conta 40 persone fisse con un budget mensile di circa 70 mila euro. La fonte principale di finanziamento sarebbero donazioni degli utenti, anche se, secondo Zvinciuk, a volte il suo canale Telegram ha confezionato e diffuso su richiesta alcuni materiali a pagamento, su base commerciale, dei partner del suo progetto.

Il canale, inoltre, può contare su interi gruppi di collaboratori blogger e gruppi di freelancer che vengono ingaggiati all’occorrenza e che si formano e si sciolgono in base alle esigenze.

Mikhail Zvinciuk è stato intervistato dalla TV russa privata indipendente RTVI e ha rivelato alcuni particolari del suo operato.

Dopo essersi congedato dal servizio militare ha fondato il canale Telegram “Rybar”, ma prima ancora è stato impiegato come opinionista presso l’agenzia giornalistica russa RIA “FAN”, di proprietà del “cuoco di Putin”, Evghenij Prigozhin, fondatore e proprietario anche della Compagnia Militare Privata Wagner (ČVK Wagner).

Il canale Telegram “Rybar” collabora con i “wagneriani” per la trasmissione delle informazioni. Nello stesso Bakhmut ha trasmesso le coordinate della posizione di uno dei lanciatori HIMARS MLRS, che è stato poi distrutto. Secondo quanto sostiene Zvinciuk, in teoria, ci sono canali di interazione, ma i “wagneriani” non sono una sorta di eccezione alla regola generale: è una delle unità delle forze collettive russe che operano in prima linea, che semplicemente svolge adeguatamente la sua missione di combattimento. “Rybar” ha interazioni e collegamenti con le forze militari russe in direzione di Zaporizhia, a Kherson e a Kharkiv.

Zvinciuk si vanta di avere numerosi informatori sui territori sotto il controllo del governo ucraino. In particolare, di aver avuto, fino a metà maggio scorso, una gola profonda all’interno dello Stato Maggiore ucraino che gli passava informazioni riservate e classificate. Questa fonte poi è scomparsa, probabilmente smascherata dal controspionaggio ucraino. Secondo quanto affermato da Zvinciuk, questa fonte ha rivelato che a metà maggio scorso le perdite totali tra morti e feriti delle Forze Armate ucraine e della Guardia Nazionale ucraina ammontavano a 60mila. Allo stesso tempo, Zvinciuk stima le perdite tra militari russi e indipendentisti del Donbass, soltanto caduti, in 5mila uomini, basando le sue stime sul numero delle salme recuperate.

Inoltre, secondo Zvinciuk, il suo canale ha una rete ramificata di agenti e collaboratori sul territorio ucraino, anche all’interno dei punti di comando militari ucraini, che gli forniscono informazioni di carattere militare, comprese note analitiche sullo stato delle Forze Armate ucraine e sui movimenti delle truppe ucraine. Zvinciuk ammette di trasferire queste informazioni e dati ai comandi russi tramite canali di comunicazione protetti e di pubblicarli in seguito solo dopo aver aspettato un certo periodo di tempo, presumibilmente per dare la possibilità ai comandi russi di agire sul campo. L’obiettivo di “Rybar” è di “seminare il panico nelle file del nemico”. Ciò significa, praticamente, attiva partecipazione alla guerra psicologica.