Ocean Viking, scontro Parigi-Roma: "Italia rispetti gli impegni". Insorge l'ultradestra francese Ue

L'atteggiamento delle autorità italiane è "contrario al diritto del mare e allo spirito di solidarietà europea", ha dichiarato una fonte del governo francese all'Afp. E il portavoce dell'esecutivo di Parigi, Oliver Vèran, ha sottolineato che l'Italia deve "svolgere il suo ruolo" e "rispettare gli impegni europei" accogliendo la Ocean Viking su cui sono bloccati centinaia di migranti. "La barca si trova attualmente nelle acque territoriali italiane, ci sono regole europee estremamente chiare che sono state peraltro accettate dagli italiani che sono, di fatto, i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria", ha aggiunto Véran.

"L'Ocean Viking si dirige ormai verso la Francia con 234 clandestini a bordo: quando è troppo è troppo, prima deve venire la nostra miseria! Nessun porto francese all'Ocean Viking": lo scrive in un tweet l'europarlamentare dell'estrema destra francese Alternative France ed ex membro del Rassemblement National, Gilbert Collard.

Dove si trova la Ocean Viking

La Ocean Viking - secondo quanto comunicato da Sos Mediterranée - si trova ora “ancora al largo della Sicilia, ma ci stiamo spostando in direzione della Corsica dove c’è il primo porto sicuro. Usciremo dalla Sar di pertinenza dell’Italia e raggiungeremo quindi acque francesi, non escludendo che il porto finale di approdo possa essere Marsiglia”. Sulla nave ci sono oltre 230 migranti, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati.

La decisione di Parigi di accogliere la nave arriva dopo un colloquio ieri sera tra il premier Giorgia Meloni ed il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron. "Negli ultimi anni - ha ricordato Meloni- abbiamo assistito a una gestione inadeguata del fenomeno, che ha prodotto grandi ed evidenti disagi: hotspot al collasso, sbarchi aumentati, Forze dell'Ordine allo stremo. E il tutto ha portato a un crescente clima di insicurezza generale. Il nostro obiettivo - ha sottolineato - è difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo vogliamo mettere un freno all'immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani.

Il ringraziamento dell’Italia

Ieri sera il presidente del consiglio Giorgia Meloni aveva ringraziato la Francia per aver accettato di accogliere l'Ocean Viking. "Ma i meccanismi diplomatici sono ancora in azione nel momento in cui vi parlo, quindi non posso andare oltre", ha tagliato corto Véran. "Abbiamo ancora qualche ora di discussione e, in ogni caso, siamo ancora in questa fase", ha aggiunto, promettendo comunque che "nessuno lascerà che questa barca corra il minimo rischio, ovviamente per chi è a bordo".

Humanity 1 e Geo Barents

Prima notte senza migranti a bordo per le due navi di Ong, la Humanity 1 e Geo Barents di Medici senza frontiere, ormeggiate da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania. Tutte le persone che erano rimaste a bordo sono state fatte sbarcare ieri sera e portate in un impianto sportivo di proprietà del Comune, il Palaspedini.

Geo Barents, ha annunciato ieri il capo missione Juan Mattias Gil, dopo un giorno di riposo e "il tempo di fare rifornimento", "ritornerà in mare a salvare vite umane" nonostante il decreto ministeriale sulle ong perché, ha spiegato, "non ci possiamo fermare".

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, respinge con nettezza gli attacchi: "Non accettiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto dei diritti umani".