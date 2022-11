Salvini, migranti: "L'Italia non può essere lasciata sola. Torneremo a chiedere collocamenti"

“Non possiamo far sbarcare in un solo anno altre 100mila persone mentre l'Europa controlla chi entra e chi esce”.

Così il ministro della Infrastrutture Matteo Salvini parlando dei migranti a 'Non stop news' su Rtl 102.5. “Si deve riapplicare il principio per cui una nave tedesca”, ha continuato “debba cercare un porto tedesco”. E ha aggiunto che in Europa " torneremo a fare quello che abbiamo fatto per anni, chiedere ricollocamenti, redistribuzioni. Quando erano in vigore i decreti sicurezza nonsolo diminuiti erano gli sbarchi ma si erano dimezzati i morti",

“Vi immaginate un capitano italiano su una nave italiana in un porto tedesco che cerca di dettare legge? Sono stati fatti sbarcare bimbi donne e malati” ha proseguito. “Non faccio il procuratore so che c'è un fascicolo aperto a Catania sono questioni giuridiche a questo punto”.

“Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti”, ha spiegato Salvini: "Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani".