Sbarcati nella notte 456 migranti a Crotone. Lampedusa, 5 bare trasferite a Porto Empedocle

456 migranti sono arrivati nella notte al porto di Crotone a bordo di un grosso peschereccio intercettato dal Roan della Guardia di finanza a 15 miglia dalle coste calabresi. Dalla ricostruzione fatta, era in viaggio da 8 giorni proveniente dalla Libia. A bordo c'erano tra gli altri 40 bambini e 25 donne che sono stati trasbordati su un'unità della Guardia Costiera di Crotone; portati velocemente alla Croce rossa italiana sono stati poi trasferiti al centro di accoglienza dell’Isola Capo Rizzuto. A colpire di questi sbarchi è l’alto numero di minori non accompagnati: sulle coste calabresi sono 40 minori e 25 donne.

La cronaca ci riporta agli sbarchi ma anche, purtroppo, ai naufragi e i morti. Sono 5 le bare di migranti che stanno per lasciare la camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa e che verranno trasferite al porto per essere imbarcate sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Le vittime sono le due gemelle di 20 giorni, morte durante la traversata, forse per ipotermia, due donne e un uomo. I loro corpi erano stati recuperati la scorsa settimana davanti a Lampedusa. All'arrivo sul molo di Porto Empedocle si terrà una cerimonia funebre, alla quale sarà presente anche l'imam. Tre delle bare verranno poi trasferite e tumulate a Raffadali, una a Favara e un'altra a Joppolo Giancaxio. All'obitorio di Lampedusa, nei giorni scorsi c’erano 13 bare. Ora ne restano 3. Ieri due bambine di 2 anni sono morte nell'esplosione di un “barchino”.