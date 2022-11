Pechino, Xi Jinping a Scholz: "Legami Cina-Ue non siano controllati da terzi"

Eppure un sondaggio pubblicato oggi sul quotidiano Welt rivela che per i tedeschi la Cina è il paese considerato tra i più minacciosi per la sicurezza nazionale dopo la Russia.

Il leader cinese sa che la situazione internazionale “è complessa e mutevole” e che "quali potenze influenti, Cina e Germania dovrebbero collaborare in tempi di cambiamento e caos per dare maggiori contributi a pace e sviluppo mondiale".

Nella Grande Sala del Popolo di Pechin o la stessa dove il presidente Xi ha consacrato la sua leadership per un altro inedito terzo mandato , il capo del partito-Stato ha incontrato Scholz nell'ambito del bilaterale di un giorno ricordando che il 2022 coincide col 50/o anniversario dei rapporti diplomatici. Rapporti basati secondo Xi sul “rispetto reciproco nella ricerca di un terreno comune e di scambi” in cui la Cina sollecita la Germania a respingere il "confronto tra blocchi e le interferenze animate dall'ideologia" e a perseguire una "politica positiva" verso Pechino.

“Europa come partner strategico globale” in una prospettiva "di stabilità e prosperità". Sono le parole con cui Xi Jinping ha accolto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nella prima visita di un leader del G7 a Pechino dall'inizio della pandemia nel 2020.

Il presidente Xi Jinping rivolto al Cancelliere federale tedesco ha auspicato “un atteggiamento costruttivo” affinché "la Germania persegua una politica positiva verso la Cina per vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per tutti". Una maggiore cooperazione economica è stata auspicata anche da Scholz, secondo fonti del governo tedesco, che ha però precisato che i due leader "mantengono prospettive diverse".

La missione di un giorno del cancelliere tedesco riguarda temi come i "cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e l'indebitamento", ma soprattutto quella di chiedere al presidente cinese di usare "la sua influenza sulla Russia" per porre fine alla "guerra di aggressione" ai danni dell'Ucraina.

"Riguarda la necessità di rispettare i principi della carta dell'Onu che tutti abbiamo sottoscritto. Si tratta di principi come quello della sovranità e dell'integrità territoriale, importanti anche per la Cina", ha osservato il Cancelliere federale.

Per il leader rosso, rimasto per lo più neutrale in merito alla guerra tra Russia e Ucraina, la comunità internazionale deve "rifiutare l'uso e la minaccia delle armi nucleari" per prevenire una “crisi nel continente eurasiatico” e si è detto disponibile a garantire la stabilità delle catene di approvvigionamento alimentare ed energetico recentemente messe a rischio dalla Russia per quanto riguarda l'accordo sulle navi del grano ferme nel Mar Nero.

Il Cancelliere da Pechino ha sollecitato Vladimir Putin a prolungare l'accordo che consenta il passaggio sicuro delle spedizioni di grano dall'Ucraina per evitare una seria crisi alimentare. "La fame non deve essere usata come arma", ha detto Scholz.