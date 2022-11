Scontri in Cisgiordania con militari israeliani: tre palestinesi uccisi, due erano fratelli

Un altro attacco si è poi verificato vicino all'insediamento illegale di Migron a nord di Gerusalemme , in quello che si sospetta essere un attacco terroristico, dove una ragazza israeliana di 20 anni è stata investita da un'auto. Il palestinese al volante è stato “neutralizzato” dalla polizia israeliana dopo un breve inseguimento. La giovane è stata portata in ospedale con una grave ferita alla testa.

Il primo ministro dell'autorità nazionale palestinese (Anp) Muhammad Shtayyeh ha definito "un crimine atroce" l'uccisione a Hebron dei due fratelli. "Un'escalation - ha aggiunto citato dalla Wafa - che porta il presagio di grandi pericoli". "Con la continua dichiarazione di guerra al nostro popolo, uno dei pilastri dell'attuale e nuovo governo israeliano, chiediamo ai Paesi del mondo di intervenire con urgenza - ha denunciato - per fermare e frenare la macchina per uccidere israeliana".

Tre palestinesi sono rimasti uccisi la scorsa notte in due scontri con l'esercito israeliano. Secondo il ministero della sanità palestinese nel villaggio di Kafr Ain ( Ramallah ) due fratelli sono stati colpiti a morte del fuoco di militari israeliani. L'esercito israeliano sta verificando le circostanze di questo incidente. Un portavoce militare ha intanto riferito che a Beit Umar (Hebron ) un palestinese è stato colpito a morte in uno scontro a fuoco con miliziani palestinesi.

"Il conflitto sta raggiungendo di nuovo il punto di ebollizione. Questo aumento della violenza nei Territori palestinesi occupati si inquadra nel contesto di un processo di pace in stallo e di un'occupazione radicata, in mezzo a crescenti sfide economiche e istituzionali", ha ammonito il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland. "Gli alti livelli di violenza in Cisgiordania e Israele negli ultimi mesi, compresi gli attacchi contro civili israeliani e palestinesi, e l'aumento dell'uso di armi hanno causato gravi sofferenze umane", ha sottolineato intervenendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.