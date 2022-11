Scuola, studenti in piazza contro le politiche sulla scuola: "Nessun merito al governo"

Da Roma a Palermo, da Milano a Bari, oggi gli studenti di tutta Italia sono scesi in piazza per protestare contro il governo Meloni. Nel mirino di cortei e flashmob soprattutto la questione del "merito".

Ma le manifestazioni hanno abbracciato anche temi più ampi, come la guerra in Ucraina. Cortei e sit-in si sono svolti in oltre trenta città e lo slogan che accomunava le diverse piazze è stato: "No alla scuola dei padroni". Secondo la Rete degli Studenti Medi e l'Unione degli Universitari gli studenti e le studentesse scesi in piazza sono stati centomila.

Alcuni manifestanti a Roma hanno interloquito con rappresentanti del ministero dell'Istruzione e del Merito e Giuseppe Valditara si è detto "sempre disponibile al dialogo" ma nelle sedi competenti. "E' sempre positivo che gli studenti esprimano le proprie idee e avanzino le proprie proposte, è uno degli elementi fondamentali delle società libere", ha detto il ministro aggiungendo: "Il confronto con le ragazze e con i ragazzi riveste un ruolo fondamentale e sarò lieto di approfondire quanto prima il dialogo nelle sedi istituzionali preposte con i rappresentanti democraticamente eletti degli studenti".