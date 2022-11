Coppa del Mondo di nuoto: argento per Martinenghi e Ceccon nei 50 rana e 100 stile libero

Due Argenti per l'Italia nelle finali della seconda giornata di coppa del mondo FINA 2022. L’esigua pattuglia azzurra non delude nell’ultima tappa in corso di svolgimento a Indianapolis

Nicolò Martinenghi è giunto secondo in 26.02 dietro il solito Fink, lo statunitense fa la tripletta di vittorie nei 50 rana. Gran bella gara e secondo posto anche Thomas Ceccon nei 100 stile libero, che migliora il suo personale, giungendo alle spalle dell’australiano Chalmers, anche lui autore della tripletta.

Entrambi gli Azzurri si migliorano rispetto alle prestazioni delle qualificazioni. Il varesino ha scalato una posizione in finale rispetto al terzo tempo ottenuto nelle batterie del mattino (pomeriggio di ieri per noi), mentre Ceccon nelle qualificazioni si era un po’ “nascosto” ottenendo “solo” il quinto tempo e in serata (a notte fonda da noi) ha conquistato anche lui la medaglia d’argento.

Nella mattinata statunitense, alle 15 di oggi pomeriggio per noi, Thomas Ceccon è tornato in acqua per le batterie di qualificazione nei 50 delfino ottenendo con 22”85 il sesto miglior tempo. In Finale il vicentino partirà in corsia 2 alle 23.33 ora italiana.