Sequestro-lampo di un imprenditore orafo

E' ancora tutta da chiarire una vicenda che ha visto coinvolto un imprenditore aretino che opera nel settore dei diamanti. L'uomo sarebbe stato sequestrato da una banda di malviventi nella villa di famiglia e poi costretto a raggiungere la sede dell'azienda, che si trova in una strada centrale di Arezzo, per aprire la cassaforte.

Il commando sarebbe entrato in azione in tarda serata. Obiettivo della banda svuotare la cassaforte e fuggire con l'ingente bottino. Il valore dei diamanti consegnati

è ancora da quantificare. L'ostaggio sarebbe stato poi rilasciato in una località poco lontana dalla sede dell'azienda. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra volanti della Questura di Arezzo e mezzi del 118, in particolare della Croce Rossa.

Durante l'assalto nella casa sarebbero stati presenti dei familiari ma è uno dei punti da chiarire. Gli inquirenti stanno ancora operando nella sede dell'azienda per raccogliere prove ed informazioni di quanto accaduto. L'imprenditore risulta ferito in modo lieve. Per il momento non trapelano altri particolari. Ricerche e posti di controllo sono

attivati in tutto l'Aretino.