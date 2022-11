Il vignettista Sergio Staino ricoverato in gravi condizioni dopo un malore

Sergio Staino, il vignettista ed ex direttore dell'Unità, è ricoverato all'ospedale Torregalli di Firenze ed è in coma farmacologico. Il famoso vignettista, padre del fumetto Bobo diventato un’icona della satira politica, aveva da tempo problemi di salute che negli ultimi giorni si sono aggravati. Il disegnatore, 82 anni, non sarebbe in pericolo di vita.

Da anni Staino è afflitto da una malattia agli occhi che lo ha reso quasi cieco ma non gli ha impedito di continuare il suo lavoro. Attualmente è collaboratore della Stampa e di Avvenire.

Laureato in architettura all’Università di Siena. Staino ha insegnato educazione tecnica in alcuni licei fiorentini. Poi la grande avventura del fumetto a Linus diretto da Oreste del Buono e la nascita di Bobo, ispirato come aspetto a Umberto Eco ma in realtà rappresentazione grafica e alter ego di se stesso.