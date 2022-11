L'Atalanta in cerca di rivincita sfida l'Inter. Segui la cronaca testuale

L'inter in trasferta a Bergamo sembra favorita, ma mai fidarsi dell'Atalanta in casa.

Il tecnico della Dea Gian, Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match di contro l'Inter, ha detto: “C'è pressione in casa Inter? Sì, talmente tanta che hanno fatto sei gol. Oggi ci sarà un'altra partita di alto livello, chiude questa prima parte di una stagione anomala, con una lunghissima pausa. Arrivano due squadre a pari punti che cercheranno di finire bene questa prima parte di stagione. È una squadra forte, lottano per lo Scudetto".

E continua: “Quando prendi un giocatore giovane lo devi far giocare, se l'obiettivo è la classifica devi prendere altri giocatori. L'Atalanta deve avere chiaro qual è l'obiettivo, poi lo comunicherà al proprio allenatore. Sai cosa conta? Il risultato. Ma quale? 27 punti sono pochi o tanti? Li abbiamo ottenuti in un momento con diversa gente fuori: devi creare un obiettivo. Vuoi vincere la Champions? È bella dura, ma uno si mette lì e ci prova. Basta aver chiaro cosa si vuole".

Per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, l’obiettivo primario è vincere l’ultima partita di campionato prima della sosta per i mondiali: “Non stiamo facendo un campionato da Inter fuoricasa, bisogna migliorare dopo l'ultima gara col Bologna". E poi, ha aggiunto: "In campionato tutte le squadre si trovano più o meno allo stesso punto di classifica, a parte il Napoli che sta facendo qualcosa di straordinario. Ognuna ha commesso degli errori, noi compresi. Abbiamo perso dei punti negli scontri diretti, è un aspetto sul quale stiamo cercando di migliorare". I nerazzurri sfidano i diretti concorrenti in trasferta, ed è proprio in trasferta che il rendimento parla di gruppo decisamente ancora poco incisivo, visto che le reti subite sono state ben 16 (peggio solo il Bologna con 19).

Serve quindi cambiare marcia. A Bergamo l'Inter non può sbagliare.