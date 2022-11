Il Milan continua la rincorsa allo scudetto. Lo Spezia cerca una opportunità

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, sa che la partita contro il Milan non sarà semplice. “Siamo consci - ha evidenziato - del grado di difficoltà che dovremo affrontare contro il Milan, che è campione d'Italia in carica. Hanno la qualità per gestire le partite in diversi modi, ma ciò che gli ha portato i successi di questo anno sono la 'gamba' dei loro calciatori che sanno sfruttare bene gli spazi. Noi, in certe zone del campo, dovremo essere bravi a non concederglieli. Tutte le partite sono un'opportunità".

La squadra è reduce da un solo punto in cinque partite. “Non ci si abitua a perdere: sto male io, stanno male i giocatori e tutto l'ambiente. I giorni successivi ad una sconfitta, a caldo, servono per riannodare fili e fare i conti con gli acciacchi. Poi - ha continuato Gotti - ti focalizzi sul fatto che il tuo campionato è fatto delle prossime tre partite, senza andare oltre. I risultati ed i gol fatti dicono una cosa in questo momento, ma se guardo leoccasioni create a Monza e a Salerno e l'atteggiamento messo in campo, vedo un'altra cosa".