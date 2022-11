In campo Roma-Torino, Monza-Salernitana e Verona-Spezia. Segui le cronache testuali

La Salernitana risponde con il 3-5-2 che vede Pirola, ex biancorosso, in difesa e la coppia d'attacco formata da Botheim e Dia, quest'ultimo capocannoniere dei campani con 6 reti. Panchina di qualità per i granata con Fazio, non nelle migliori condizioni, Candreva e Piatek.

I padroni di casa rimescolano le carte. Così Palladino ritrova Marlon in difesa, sposta Pessina in posizione di vice-Sensi e mette in campo sin dall'inizio Colpani con Caprari sulla tre-quarti alle spalle dell'unica punta, Dany Mota.

Un match che vale molto in chiave salvezza. Chi dovesse aggiudicarsi i 3 punti, potrà dormire sonni più tranquilli durante la lunga pausa del campionato per i Mondiali.

Gli scaligeri, sempre piu' ultimi, devono disperatamente fermare l'emorragia di risultati (9 sconfitte consecutive in campionato) e ritrovare un successo che manca ormai da piu' di due mesi. Gli ospiti proveranno ancora una volta a sfatare il tabu' trasferta e ad ottenere punti necessari per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Al Marcantonio Bentegodi è tutto pronto per Hellas Verona-Spezia, una sfida che potra' dire tanto in chiave salvezza per entrambe le squadre.

Qualche novita' anche nello Spezia di Luca Gotti rispetto all undici schierato nel turno infrasettimanale contro l'Udinese. Tra i pali torna Dragowski, in difesa ritrova una maglia da titolare Amian, cosi' come Caldara accanto a Kiwior nel pacchetto arretrato. Riconferma per Holm in corsia a destra mentre sul versante opposto torna titolare Simone Bastoni, in mediana la novita' è Ampadu accanto ad Ekdal ed Agudelo. Davanti non si tocca Nzola, Gyasi preferito a Verde.

Formazione ufficiale Hellas Verona (3-4-2-1); Montipo', Dawidowicz, Gunter, Ceccherini, Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic, Verdi, Lasagna, Djuric. All. S. Bocchetti

Formazione ufficiale Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Caldara, Kiwior, Holm, Ekdal, Ampadu, Agudelo, Bastoni, Nzola, Gyasi. All. L. Gotti