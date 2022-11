Serie A1, pallavolo femminile: Casalmaggiore – Macerata alle 20.30

Partita valevole per l’ottava giornata della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le lombarde di Martino Volpini, decime in classifica a quota 8 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la terza vittoria stagionale. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione marchigiana di Luca Paniconi, penultima e a caccia del secondo successo stagionale.

Nessuna delle giocatrici rosa hanno vestito la maglia della Balducci mentre tra le ospiti Francesca Napodano e Alessia Fiesoli sono state giocatrici di Casalmaggiore.

Dirigono Michele Brunelli e Gianluca Cappello