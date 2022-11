Simone,17 anni e la battaglia contro il cancro:“Mi ha aiutato il coraggio,credere di potercela fare"

Simone ha 17 anni e sogna di diventare un game designer. E’ un ragazzo solare, frequenta il liceo scientifico ed è appassionato di informatica. All’età di 9 anni la sua spensieratezza viene offuscata da una brutta “avventura”, come lui la definisce.

Ad una festa di compleanno Simone cade da un gonfiabile e si fa male al piede sinistro. La radiografia non evidenzia nulla, ma il fastidio continua nei giorni a seguire. Durante una visita medica, arriva la diagnosi che diventa un macigno: si tratta di sarcoma di Ewing al primo stadio.

Non c'è tempo da perdere, bisogna iniziare la chemioterapia, poi asportare la parte malata e prevedere altri cicli di chemio.

L’avventura in realtà diventa, per l’intera famiglia, un percorso tortuoso fatto di ricoveri continui e terapie che debilitano Simone, fisicamente e psicologicamente. La scuola continua, ma in corsia. La vicinanza dei compagni si avverte, seppur a distanza.

A Roma, viene curato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù “Ho vissuto quegli anni, seppur soffrendo, in maniera felice, con gli amici, con i miei genitori e con le cose che mi piacevano. Ai bambini che in questo momento sono malati vorrei dire che sono in buone mani, che hanno dei buoni dottori che gli coprono le spalle e sanno cosa fare”.

Nonostante la giovane età, l’esperienza vissuta gli ha permesso di apprezzare la vita e di capire l’importanza di ciò che lo circonda: “La ricerca è importante per tutti quanti, e di tutti i tipi di ricerca, contro tutti i tipi di malattie, la ricerca mi ha salvato la vita” racconta.

Oggi Simone ha vinto la sua battaglia, conduce una vita normale, come tanti ragazzi della sua età ma dentro ha una consapevolezza diversa: “Ho imparato ad apprezzare forse un po’ più la vita, ho capito l’importanza di quello che ho. A chi sta vivendo la mia esperienza vorrei dire: siate coraggiosi, crediate di potercela fare”.