Soldato russo fugge in Spagna e denucia: "In Ucraina una guerra criminale"

È atterrato due giorni fa a Madrid e ora, dopo aver presentato una richiesta d'asilo, si dice disposto a testimoniare contro la "guerra criminale" intrapresa da Mosca in Ucraina. È la storia riportata dal Guardian, di Nikita Chibrin, 27enne soldato russo che avrebbe fatto parte della 64sima brigata fucilieri motorizzata, la brigata delle forze terrestri russe accusata del massacro di Bucha e Andriivka.

Il soldato, che afferma di essersi detto contrario all'invasione russa sin dal primo giorno, avrebbe disertato a giugno scorso, riuscendo poi a tornare in Russia, e, successivamente, a fuggire da lì. Ora, Chibrin, che entrò nell'esercito russo nel 2021 e afferma di essere stato portato a combattere in Ucraina "con l'inganno", si dice pronto a testimoniare di fronte a una corte internazionale.

Atterrato martedì nella capitale spagnola, è stato trattenuto presso il centro immigrazione dell'aeroporto e nell'intervista telefonica al giornale inglese, afferma di aver trascorso più di quattro mesi in Ucraina, ma nega il coinvolgimento nei crimini di guerra denunciati dalla sua unità, affermando di non aver sparato "una volta" mentre si trovava in Ucraina.

“Non ho niente da nascondere”, ha detto. “Questa è una guerra criminale iniziata dalla Russia. Voglio fare tutto il possibile per fermarlo”. E si è detto ansioso di testimoniare in un tribunale internazionale e di raccontare le sue esperienze in Ucraina.

La decisone di fuggire dalla Russia è arrivata dopo aver disertato dalla sua unità a giugno, in Ucraina, ha raccontato Chibrin che afferma di aver dichiarato sin subito ai suoi comandanti la sua opposizione rispetto alla guerra, già dal 24 febbraio, il primo giorno dell'invasione, e che per questo motivo – aggiunge - è stato rimosso dal suo incarico di meccanico dell'esercito per essere affidato ad altri lavori. “Hanno minacciato di incarcerarmi. Alla fine, i miei comandanti decisero di usarmi come addetto alle pulizie. Sono stato allontanato dal campo di battaglia".

Il Guardian afferma di non essere stato in grado di verificare in modo indipendente tutti i dettagli della storia di Chibrin, ma che il soldato ha fornito documenti e fotografie che mostrano la sua appartenenza alla 64esima brigata in Ucraina.

Inoltre, Maxim Grebenyuk, un avvocato che gestisce l'organizzazione di difesa, con sede a Mosca, Military Ombudsman, ha dichiarato di essere stato contattato da Chibrin durante l'estate e di aver raccolto la sua dichiarazione di opposizione alla guerra e il suo desiderio di non combattere in Ucraina.

Chibrin è il secondo militare russo noto fuggito dal paese dopo aver preso parte all'invasione. Ad agosto, il The Guardian, aveva già intervistato Pavel Filatyev, un ex paracadutista russo fuggito dal paese dopo aver scritto un libro di memorie in cui criticava la guerra.