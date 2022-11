Sono ancora nette le differenze di retribuzione tra uomini e donne

Le donne percepiscono in media l’89% della remunerazione dei colleghi maschi nelle società quotate in Borsa. È quanto emerge dal secondo rapporto realizzato dal Centro ricerche finanziarie sulla corporate governance dell’Università Cattolica (Fin-Gov). Se le lavoratrici guadagnano l’11% in meno dei loro colleghi a livello generale, la differenza aumentra tra i dirifenti, arrivando al 14% in meno.

Il “pay gap”, ovvero il divario di retribuzione, è “riconducibile a differenze di ruolo nell’organigramma aziendale. La strada verso un’effettiva parità è, quindi, ancora lunga”, si legge nel rapporto. Analizzando il tema sulla ripartizione del personale tra uomini e donne nelle aziende emerge, infatti, che la presenza femminile è pari a circa il 40% del totale dei lavoratori, ma si dimezza (18%) a livello dirigenziale.

La crisi economica non preoccupa per gli amministratori delegati delle società quotate in Borsa

Mentre in tutto il Paese incalza il dibattito sulla contrazione del potere d’acquisto degli stipendi, i top manager possono contare su un aumento del 17% dei compensi medi che si attestano a 1,1 milioni di euro.

La dinamica dei compensi degli amministratori delegati, fotografata dal rapporto, risente soprattutto del forte rimbalzo dei bonus, risaliti a 420 mila euro (dopo che erano crollati nel 2020 da 374 a 239 mila euro). Si tratta, in particolare, di performance del 2021 che hanno risentito del miglioramento delle condizioni di mercato, avvenuto in parallelo all’uscita dalla fase più critica della pandemia e prima della guerra russo-ucraina.

I temi della sostenibilità sono in netto miglioramento

Oltre il 61% delle società di capitali si è dotata di un apposito piano. Si è passati dal “48% dell’anno scorso al 61% di quest’anno. E l’aspetto positivo è anche che cresce l’integrazione con i piani industriali”, spiega il commissario della Consob Chiara Mosca.