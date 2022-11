Soumahoro. Un testimone accusa: sapeva dello sfruttamento dei lavoratori

Non si placano le polemiche che riguardano l'ex sindacalista e ora deputato di Sinistra italiana-Verdi (che però, va ricordato, non risulta indagato) per le presunte irregolarità nella gestione di due cooperative di migranti da parte della compagna e della suocera. Quest'ultima è indagata dalla procura di Latina: secondo quanto si apprende, il fascicolo è stato aperto con l'ipotesi di malversazione. Al centro le presunte irregolarità che riguardano due cooperative pontine, riferibili appunto alla suocera e alla moglie di Soumahoro, noto come paladino dei diritti dei lavoratori stranieri e della lotta al caporalato in generale. Oltre all'inchiesta della magistratura, è emerso che da alcuni mesi sono in corso accertamenti dell'Ispettorato del lavoro.

Ora spunta una testimonianza, raccolta dal Corriere della Sera, secondo cui Soumahoro in sostanza "non poteva non sapere", visto che andava spesso a visitare le strutture al centro delle indagini. Il testimone è un ingegnere marocchino che dice di essere stato pagato "due volte in due anni" e meno di quanto pattuito, senza un contratto, come altri suoi colleghi. "Ero operatore sociale, traducevo i ragazzi che venivano dalla Libia, dall’Albania, dal Bangladesh, dal Marocco ma poi facevo anche manutenzione e la guardia di notte. L’orario non era giusto" dice spiegando che il “capo era la suocera di Soumahoro. Ma lui veniva, lo vedevamo spesso. Portava da mangiare". Ma soprattutto accusa: i minori che erano nella struttura venivano tenuti in una "situazione grave, gli davano poco da mangiare e non gli davano il pocket money (la diaria prevista per le piccole spese quotidiane per i richiedenti asilo) e tutti sapevano".

Qualche giorno fa il parlamentare ha pubblicato un video sui social in cui, in lacrime, ha rivendicato la sua battaglia "per i diritti dei lavoratori sfruttati" e ha promesso di "essere il primo a lottare e scioperare" a fianco dei lavoratori delle cooperative di accoglienza gestite da suocera e dalla compagna, qualora si accertasse che anche loro sono stati sfruttati.