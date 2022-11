Sparatoria in una discoteca gay in Colorado: 5 morti e 18 feriti

E' di 5 morti e 18 feriti il bilancio dell'attacco in una discoteca gay, Club Q, in Colorado, dove una persona ha aperto il fuoco uccidendo almeno 5 persone e ferendone altre 18. Secondo quanto riporta la polizia di Colorado Springs la sparatoria è avvenuta poco dopo l'una del mattino, ora locale. Abbiamo localizzato una persone che riteniamo sia il sospetto, è in custodia, è ferito", ha aggiunto, riporta la Cnn , la tenente di polizia Pamela Castro che non ha fornito ancora elementi sull'eventuale movente.