Sparatoria nella notte a Chicago, 14 feriti, 3 sono bambini

Quattordici persone sono rimaste ferite - e tra loro 3 bambini - in una sparatoria avvenuta nella notte di Halloween a Chicago. Secondo quanto riportano i media statunitensi, uno o più uomini armati avrebbero sparato sulla folla, in strada, per festeggiare Halloween. Sul posto sono arrivate almeno 10 ambulanze mentre sono in corso le indagini da parte della polizia per rintracciare chi ha aperto il fuoco.