Sparisce l'emendamento sulla proroga all'invio delle armi in Ucraina, Ciriani: "Decreto ad hoc"

Per pochi minuti si è creato un vero e proprio “giallo” intorno all’emendamento al decreto sulle missioni Nato, che chiedeva di prorogare fino alla fine del prossimo anno l'invio di armi all'Ucraina. In un primo momento, infatti, è sembrato che fosse sparito nelle commissioni Esteri-Difesa e Sanità del Senato.

Lo si è appreso da fonti parlamentari durante la discussione a palazzo Madama. Il testo del provvedimento del governo era atteso già oggi in Aula per la discussione generale ma non si esclude uno slittamento a domani.

Successivamente, si è venuto a sapere che il governo pensa a un decreto ad hoc per prorogare l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a Kiev. Nel corso della conferenza dei capigruppo del Senato, infatti, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in base a quello che è stato riferito da alcuni presenti, ha chiesto ai gruppi l'impegno a convertire il testo entro il 31 dicembre, quando scadrà quello attualmente in vigore.

“Il governo non si è mai nascosto sul tema dell'invio delle armi in Ucraina. Il ministro Crosetto più volte ha ribadito la sua disponibilità a riferire alle Camere prima dell'invio” ha detto Ciriani, aggiungendo che “si tratta di prorogare gli effetti di quella norma. La scelta dell'emendamento è tecnica per rendere più veloce il deposito e garantire la conversione dello stesso entro fine anno”.

"Il Governo informerà sempre il Parlamento di quello che farà, secondo una procedura che è standardizzata: consenso del Parlamento, azione del Governo, controllo da parte del Copasir. Non cambia nulla”.