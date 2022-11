Stephen King contro Elon Musk su Twitter: sono troppi i 20 euro per la spunta blu

L'idea di Musk di aumentare questo costo dagli attuali 4,99 fino a 19,99 dollari al mese ha scatenato quasi la rabbia, si direbbe, di King che ha minacciato: “Mi dovrebbero pagare, se fanno una cosa simile vado via come Enron”.

Musk, da parte sua ha difeso la sua idea e alle critiche di Stephen King ha risposto: “Dobbiamo in qualche modo pagare le bollette! Twitter non può fare interamente affidamento alla pubblicità”, lasciandosi andare poi a una sorta di negoziazione: "Che ne dici di 8 dollari?"

In un altro tweet Musk ha poi chiarito che l'aumento dei prezzi riportato è ancora in fase di pianificazione e che ne spiegherà la logica in una "forma più lunga" prima che il piano tariffario venga implementato, aggiungendo che questo è l'unico modo per sconfiggere bot e troll.

Per ora non abbiamo altra replica di Stephen King, per sapere se acconsente agli 8 dollari. Colpisce il commento di un altro utente: “Solo su Twitter possiamo vedere un uomo che vale 200 miliardi di dollari negoziare con un altro che vale circa 500 milioni, per risparmiare 12 dollari al mese!”