Stoltenberg a Bucarest per la ministeriale Esteri della Nato: "Putin userà l'inverno come arma"

“Vladimir Putin vuole usare l'inverno come arma e dobbiamo prepararci a nuovi attacchi, ecco perché abbiamo dato all'Ucraina sistemi di difesa aerea addizionali e mi aspetto che il messaggio qui a Bucarest da parte dei ministri degli Esteri sarà non solo quello di aumentare le forniture di questi sistemi, ma anche delle parti di ricambio e delle operazioni di addestramento”: sono i punti programmatici della “ministeriale” Esteri tra i Paesi membri della Nato, prevista domani in Romania e presieduta dal segretario generale Jens Stoltenberg. Sue infatti le parole sulle nuove minacce provenienti da Mosca, con l’arrivo del “generale inverno”.

Il “generale inverno”

Il freddo, il gelo, le rigide temperature nelle vaste pianure ucraine potrebbero essere da un lato un vantaggio per l’esercito di Kiev, impegnato nell’opera di riconquista di porzioni di territorio occupato; dall’altro, un modo per impantanarsi, sia per le forze di occupazione che per quelle di liberazione, che godono comunque del vantaggio di attrezzature ed equipaggiamenti nuovi e adatti a un meteo inclemente.

Stoltenberg ringrazia la Romania

“Qui a Bucarest – ha detto ancora il segretario generale della Nato – i ministri degli Esteri della Nato si occuperanno di come intensificare il nostro sostegno all'Ucraina e ad altri partner che devono affrontare le pressioni russe: Bosnia ed Erzegovina, Georgia e Moldavia. Da vicini dell'Ucraina – ha proseguito Stoltenberg, rivolgendosi al presidente della Repubblica rumeno, Klaus Iohannis – vi siete dimostrati generosi nell'ospitare oltre 1,5 milioni di rifugiati. Assistete l'esportazione di milioni di tonnellate di grano ucraino per contribuire ad alleviare la crisi alimentare globale. E fornite una significativa assistenza militare all'Ucraina”, ha concluso Stoltenberg.

“L'irrazionale attacco scatenato dalla Russia il 24 febbraio non è solo un'aggressione contro l'Ucraina, ma un attacco frontale ai nostri valori e principi fondamentali euroatlantici. Non possiamo permettere che Putin vinca. Questo dimostrerebbe ai leader autoritari di tutto il mondo che possono raggiungere i loro obiettivi usando la forza militare. E renderebbe il mondo un posto più pericoloso per tutti noi. È quindi nel nostro stesso interesse di sicurezza sostenere l'Ucraina” ha concluso il segretario generale dell’Alleanza Atlantica.