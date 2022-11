Storia di Melissa, rapita dalla babysitter riabbraccia la famiglia dopo 51 anni

La famiglia denunciò la scomparsa della bambina e in tutti questi anni non ha mai smesso di cercarla. Alta, nel frattempo, si è risposata e ha avuto altri figli. Proprio uno di questi ha aperto su Facebook una pagina per cercare la sorella mai conosciuta.

Una donna aveva risposto all'annuncio, ma quando si era presentata all'appuntamento Alta non era in casa. Fu la sua coinquilina a consegnare la bambina alla sconosciuta che da quel momento sparì con la piccola.

Dopo 51 anni una donna, rapita dalla babysitter in Texas quando ne aveva appena uno, ha ritrovato la sua famiglia. L'incredibile storia di Melissa Highsmith si è conclusa con un lieto fine lo scorso weekend in South Carolina, ma era iniziata a Fort Worth nel 1971. La madre, Alta Apantenco, single, aveva messo un annuncio sul giornale per cercare una babysitter che si potesse occupare di lei quando era al lavoro.

Sabato scorso, Melissa si è riunita con la madre, il padre e due dei suoi quattro fratelli. "Non riuscivo a smettere di piangere", ha detto la sorella Victoria, intervistata dal Guardian.

"La nostra famiglia ha sofferto perché questo caso è stato gestito male", ha detto un'altra sorella, Sharon Highsmith. "In questo momento, vogliamo solo conoscere Melissa, darle il benvenuto in famiglia e recuperare 50 anni di tempo perduto". Sharon ha raccontato di essere molto contenta soprattutto per la madre che non si era mai data pace e aveva dovuto affrontare in passato anche sospetti e velate accuse di essere responsabile per la scomparsa della bambina.

"Mia madre ha fatto del suo meglio con le risorse limitate che aveva: non poteva rischiare di essere licenziata, quindi si è fidata della persona che ha detto che si sarebbe presa cura di sua figlia", ha aggiunto la donna che ha voluto anche lasciare un messaggio per chi vive esperienze simili alla sua: "Non mollate mai. Seguite ogni pista."