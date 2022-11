"Strange World - Un mondo misterioso", arriva la grande avventura della famiglia Clade

“Ho sempre amato le grandi storie d’avventura, soprattutto quelle in cui degli esploratori scoprono un mondo nascosto di cui nessuno conosceva l’esistenza fino a quel momento”, dice Don Hall, regista di “Strange World - Un Mondo Misterioso", il nuovo lungometraggio Disney, e già vincitore del premio Oscar con “Big Hero 6” e “Raya e l’ultimo Drago”.

Se le ambientazioni dei film Walt Disney Animation Studios possono essere fantastiche e maestose e condurre lo spettatore in luoghi immaginifici, da Zootropolis a San Fransokyo, da Arendelle ai videogiochi in 8 bit, da Kumandra a Corona, probabilmente nessuno mondo è mai stato così meravigliosamente strano come quello dell’ultima avventura creata dallo studio.

“Strange World - Un Mondo Misterioso” è co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di “Raya e l’ultimo Drago”), e prodotto da Roy Conli (premio Oscar “Big Hero 6” e “Rapunzel – L’intreccio della torre”) e viaggia nel profondo di un vasto e inesplorato mondo sotterraneo in cui si trovano creature bizzarre, pericoli incombenti e luoghi sconosciuti.

L’originale commedia d’avventura ricca d’azione segue una leggendaria famiglia di esploratori, i Clade, in un inaspettato viaggio in una terra sconosciuta e pericolosa, insieme a un variegato equipaggio che comprende una specie di “blob” piccolo e dispettoso, un cane a tre zampe e una serie di fameliche creature. Questo mondo davvero strano è in realtà un’allegoria del pianeta Terra, come spiega il regista Don Hall: “Questo progetto è nato da alcune riflessioni personali sui miei figli e sul mondo che erediteranno. In cosa si differenzia dal mondo che avevo ereditato da mio padre? Come possiamo essere dei bravi antenati per coloro che verranno dopo di noi?”.