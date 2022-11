Un altro suicidio nel carcere di Torino: si impicca con un lenzuolo, era detenuto per stalking

E' il quarto suicidio nel carcere di Torino dall’inizio dell’anno. “Il 24 luglio si è impiccato un uomo pachistano; ad agosto un 24enne, nato in Brasile; il 28 ottobre scorso si è tolto la vita, impiccandosi, Tecca Gambe del Gambia. Quello di oggi è il quarto detenuto che suicida in carcere". A stilare questa lista è Bruno Mellano, Garante dei detenuti della Regione Piemonte. Poi c’è il caso di Saluzzo, sottolinea Mellano: “Nella sezione di alta sicurezza, a togliersi la vita un uomo di 64 anni".

Era seduto a terra con il lenzuolo intorno al collo con il quale si è impiccato legandosi alle sbarre della cella. Accanto un biglietto per spiegare la sua scelta, legata a “motivi personali”. Si è ucciso così un detenuto di 56 anni nel carcere Le Vallette di Torino da agosto. Era accusato di stalking nei confronti dall’ex compagna. Nei giorni precedenti non avrebbe mai parlato dei suoi problemi con i referenti del carcere.

I suicidi hanno sempre un perché. Sono i primi giorni quelli “a rischio”, come il caso di Tecca Gambe del Gambia, 28enne accusato di aver tentato di rubare delle cuffiette per il cellullare. Non aveva documenti, è stato definito “sconosciuto”, poi mandato nella sezione nuovi arrivi: 48 ore dopo si è impiccato. Altro momento a rischio suicidio è quello dell’uscita. Ci si uccide, spiega Mellano, perché arriva la sentenza o perché crollano i rapporti familiari, come la richiesta della moglie di divorzio.

Il carcere di Torino, prosegue il garante, è concepito per una capienza di mille persone, in realtà ci sono 1.450 persone. Parlare di sovraffollamento è ripetitivo. Una realtà. Mellano fa un quadro della situazione del carcere. “Per circa 15 giorni – racconta- vengono tenuti nelle stanze nuovi giunti, stanze in pessime condizioni. Qui aspettano di essere portati nella sezione di destinazione”. Un luogo ad altra precarietà. Mellano spiega: ”Queste celle hanno una porta blindata che ha una finestra e spesso rimane aperta, la zona bagno ha uno spioncino. Cosa accade se l’Agente di Polizia Penitenziaria non vede un detenuto? Apre questo spioncino nel bagno ed è qui che ci si accorge che il detenuto si è impiccato o si è soffocato con una busta in testa sopra un fornelletto per cucinare”. Poi c'è la mancanza di personale. Nel concorso - racconta Mellone- sono stati presi 210 educatori. A Torino ne hanno mandati 5.