Superbonus, lo sconto si ridurrà: si scende dal 110 al 90 per cento

Sconti edilizi meno generosi con un superbonus che, verosimilmente, scenderà al 90% per i condomini e non accessibile per redditi oltre una certa soglia.

Il governo Meloni è al lavoro sull’aggiornamento del Nadef, la Nota al Documento di economia e finanza, che il ministro Giorgetti presenterà oggi in Consiglio dei ministri. In agenda le misure contro il caro-energia e i tagli alla spesa.

Tra questi ultimi una frenata quindi agli incentivi alle detrazioni delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico.

Già durante la prima settimana dello scorso giugno erano terminati i fondi messi a disposizione per il Superbonus 110%, dato che aveva aperto la questione della necessità di un nuovo finanziamento per assicurare le detrazioni ai cittadini ne avrebbero fatto in futuro richiesta.

Ecco quindi la risposta, con un passaggio dal 110% al 90% delle riduzioni per chi ristruttura la casa, verosimilmente diversificato se per prima o seconda abitazione, con maggiore apertura verso proprietari di appartamenti e con valutazione del reddito del richiedente abbinato al numero dei componenti della famiglia “per una maggiore equità”.

Il “quoziente familiare” del governo Meloni si calcolerà basandosi sul reddito familiare diviso per il numero di componenti, corretti per una scala di equivalenza. In questo modo, secondo coloro che spingono per la sua adozione, “ci si avvicinerebbe a una maggiore equità rispetto all'Isee”.

Come viene ricordato, comunque, l’esame parlamentare avrà potere di cambiare l’aliquota che andrà stabilita nelle prossime settimane.