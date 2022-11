La Roma batte la Juventus per 4-3 ai rigori. Al Tardini di Parma non sono bastati novanta minuti per assegnare la Supercoppa di calcio femminile.

Nei tempi regolamentari le squadre Al vantaggio giallorosso firmato da Giacinti al 19' del primo tempo risponde la Juve nella ripresa e al 59' arriva il pareggio bianconero grazie a una punizione magistrale di Boatin.