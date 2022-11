Supercoppa, il commento tecnico sul match che ha visto il trionfo degli umbri

Cagliari, che dopo 11 anni si gode la grande pallavolo, in fermento. È la finale di Supercoppa Italiana, il primo trofeo della nuova stagione di Superlega. Di fronte in una storia infinita, come nella finale del 2020, Civitanova e Perugia.

Lo scudetto, il suo secondo, lo scorso anno lo aveva vinto proprio coach Blengini superando la stessa Perugia, mai però la Supercoppa Italiana, come del resto Andrea Anastasi, allenatore da quest'anno a Perugia, lui che l'aveva festeggiata in Polonia ma mai in Italia.

Primo set

Primo set in avvio tutto per Perugia; servizio, attacco poi, come nel quarto set della semifinale contro Trento, il non gioco che porta così Civitanova ad avere il sopravvento. Miglior il neo arrivato Mattia Bottolo. Ed è l'1-0.



Secondo set

Nel secondo parziale Perugia entra con un piglio diverso, gioca su tutti i palloni, da squadra. Civitanova è stordita, gioco a strappi e Leon dall'altra parte fa il fenomeno. Ed è il pari, 1-1.

Terzo set

Nel terzo, equilibrio. Rychlicki però sbaglia troppo e Anastasi torna ad inserire il cubano Herrera, meno efficace però rispetto all'ultima parte della semifinale. Blengini inserisce il giovane Nikolov: subito due ace ed è l'allungo della Lube. E' la sfida dei due registi, tra i più forti al mondo, Giannelli e Luciano de Cecco che aveva vinto anche a Perugia. Nella bellezza della distribuzione, è un altro campione dal nome Wilfredo Leon che con un ace riavvicina Perugia. Adrenalina, pressione, Civitanova mura e Leon fa il mostro e porta il terzo set sul 23-23. Plotnytskyi sbaglia il servizio mentre Mattia Bottolo mette giù l'ace del set. Civitanova è avanti 2-1.



Quarto set

Perugia non può sbagliare se vuole arrivare al tie-break. Ed invece è la Lube a partire forte, 4-0 in avvio con un murone di Anzani, inserito dentro da Blengini.

Perugia reagisce e ai riavvicina, Civitanova spreca troppo. E grazie alla grinta, le mani, i punti di Simone Giannelli arriva la parità.

Entra lo Zar. Blengini si gioca la carta Zaytsev. Il primo attacco è perfetto. Ivan inserito come ricevitore... Yant fa tornare vicina la Lube (21-22) ma Leon riallontana Perugia e dà i tre set point. E Rychlicki cosi chiude il set e si va al tie-break. Emozioni, spettacolo, bella pallavolo.



Quinto set