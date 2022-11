SuperLega, Vero Volley Monza - Top Volley Cisterna alle 18.00

La squadra pontina allenata da coach Fabio Soli è reduce dalla rotonda vittoria sulla Lube per 3-0, trovando così gli stimoli giusti per affrontare al meglio la stagione di Superlega Credem Banca.

Nell’incontro di stasera dall’altra parte della rete c’è la Vero Volley Monza di coach Massimo Eccheli e gli ex Stephen Maar e Arthur Swarc. La Top Volley Cisterna si presenta all’Arena di Monza con un bottino di 13 punti, che valgono il terzo posto in classifica, mentre i lombardi sono noni con 7 punti.

Cisterna e Monza si sono affrontate 21 volte nel massimo campionato italiano con 13 successi per la formazione lombarda e 8 per i pontini. Due gli ex nel roster blu: Maar e Swarc, i quali hanno trascorsi a Cisterna e sulla panchina bianco blu c’è coach Fabio Soli, che ha allenato Monza dal 2018 al 2020.