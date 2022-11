Superlega, nel posticipo delle 20.30 match tra Verona e Monza per provare a decollare. Dove vederlo

Una gara, quella della settima di Superlega, utile per provare a decollare in classifica. Di fronte nel posticipo serale delle 20.30 la WithU Verona e la Vero Volley Monza, formazioni separate da un solo punto classificata (Verona 8 punti, Monza 7).

Dopo il colpo da tre punti in casa di Milano, a Verona non è riuscita la doppietta esterna e dopo la sconfitta con Civitanova, i ragazzi del Bulgaro Stoycev proveranno a fare punti in casa. Spirito è tornato in regia a tutto servizio, Mozic è il giocatore in attacco da tenere sotto controllo.

Monza, forte di un opposto di peso come Grosser, dopo aver violato il PalaBanca di Piacenza, nell’ultima giornata si è dovuta arrendere in casa alla Trento di Michieletto e Lavia. Ed ora è importante, per la squadra allenata da Massino Eccheli, tornare a fare risultato, anche se Verona è un campo difficile.

Ex del match Marco Gaggini a Monza nel 2021/2022 e Aleks Grozdanov in Lombardia nel 2021/2022; invece lo schiacciatore Stephen Maar è stato a Verona nel 2017/2018.

I precedenti sono 18: 12 successi per Verona, 6 per Monza.

Alle 18.30 invece la Valsa Group Modena proseguirà nel suo tentativo di risalita in classifica sul non facile campo di Siena.

I due match saranno trasmessi in diretta su Rai Sport HD+ e in streaming su rainews.it e Rai Play.