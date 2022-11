Teatro alla Scala, Meyer: "Con Boris Godunov non facciamo nessuna propaganda a Putin"

"Inaugurando la stagione della Scala con l'opera Boris Godunov non facciamo propaganda a Putin": il sovrintendente del Piermarini, Dominique Meyer, presentando lo spettacolo del 7 dicembre, torna sulla questione sollevata dal console ucraino, che aveva chiesto di rivedere la programmazione del più importante teatro italiano. "Non c'è niente che vada contro l'Ucraina", c'è invece uno spettacolo, la cui preparazione è iniziata tre anni fa, un "grande capolavoro", ha detto Meyer che ribadisce: "Non sono pronto a nascondermi quando leggo Dostoevskij o Puškin". “È impossibile cancellare un progetto così e in più perché dovremmo. Noi non facciamo la propaganda di Putin, facciamo la differenza tra la situazione politica attuale della Russia e un grande capolavoro della storia dell'arte”, ha aggiunto Meyer invitando alla lettura del libretto che "non fa apologia di un regime politico", ma “il contrario”.

Una decisione presa tre anni fa Già a giugno il teatro, presentando la stagione 2022-2023, aveva spiegato che la decisione di inaugurare con il titolo di Musorgskij, tratto dal dramma omonimo scritto da Puškin, fosse stata presa tre anni fa, ben prima dello scoppio della guerra e che il manifesto dell'opera mostra semmai gli orrori compiuti da Boris. Meyer lo ha ribadito durante la conferenza stampa: "Abbiamo iniziato a preparare il lavoro per 'Boris Godunov', con le scene, i costumi, e poi è arrivata la guerra. Un momento difficilissimo. Quella notte stavamo festeggiando la Prima della 'Dama di picche' e abbiamo dovuto prendere una decisione non facile, chiedere chiarimenti al maestro Valerij Gergiev. Non gli abbiamo chiesto di parlare contro il presidente russo, con il quale si conoscono dall'infanzia, ma abbiamo chiesto di fare una dichiarazione chiara per una soluzione pacifica. Tutti vogliamo la pace e l'armonia. Gergiev non ha potuto o voluto rispondere e lo abbiamo sostituito. Siamo stati i primi a fare qualcosa". "Con tutti gli artisti, il coro e i dipendenti della Scala e con il maestro Chailly abbiamo deciso di fare un grande concerto per l'Ucraina e La Scala ha raccolto 400mila euro per le vittime della guerra - ha ricordato Meyer - Una goccia d'acqua nell'oceano per le persone in difficoltà ma quasi mezzo milione di euro sono molti soldi". “Abbiamo fatto molte altre cose per aiutare l'Ucraina: abbiamo accolto i bambini della scuola ballo di Kiev e trovato alloggi per i genitori - ha aggiunto Meyer - Non siamo andati fuori con le bandiere ma il nostro compito lo abbiamo fatto, dopodiché abbiamo sviluppato questo concerto e presentato l'apertura di stagione qualche mese fa. Ricorderò sempre che mi hanno fatto solo domande sulla questione politica; non ho risposto e ripeto: la decisione di aprire la stagione con 'Boris Godunov' è stata presa tre anni fa”.

Il capolavoro di Musorgskij Boris Godunov è un'opera lirica di Modest Petrovič Musorgskij, su libretto proprio, basata sul dramma omonimo di Aleksandr Sergeevič Puškin e sulla Storia dello Stato Russo di Nikolaj Michajlovič Karamzin. È la sola opera lirica completata da Musorgskij ed è considerata il suo capolavoro. Oltre a essere una pietra miliare della scuola russa ottocentesca ha influenzato anche la musica europea di gran parte del Novecento. Puškin, tra l'altro, basò il suo dramma sul personaggio storico di Boris Godunov, traendo larghe ispirazioni dall'Amleto di William Shakespeare. L'opera è uno dei titoli del grande repertorio internazionale più legati alla storia della Scala dove è stata messa in scena per la prima volta nel 1909. Quella del prossimo 7 dicembre sarà la 25esima occorrenza del titolo nelle stagioni del Teatro milanese: un'opera universalmente celebre ed eseguita come Carmen si ferma a 24. Claudio Abbado ne firmò un memorabile allestimento con la regia di Jurij Ljubimov nella stagione 1979-80. Lo spettacolo del 'Boris Godunov' di Modest Musorgski firmato dal regista Kasper Holten e dal suo team creativo, per la Prima della Scala, propone una lettura dell'opera incentrata sui temi della coscienza opposta al potere e della verità opposta alla censura. Alla radice della riflessione c'è l'origine del libretto, il dramma di Aleksandr Puškin, composto nel 1825 e pubblicato nel 1831. Affrontando l'epopea del "periodo dei torbidi" Puškin si ispirava apertamente ai grandi drammi storici shakespeariani, non solo nella grandiosità dell'affresco ma anche nella profondità dei personaggi. Proprio al teatro di William Shakespeare si rifanno alcune soluzioni adottate nello spettacolo, come la rappresentazione del senso di colpa attraverso la materializzazione di fantasmi, reali o immaginati, sulla scena. Lo spettro dello Zarevič trucidato da Boris per conquistare il potere sarà un elemento ricorrente, segno visibile della colpa e infine della follia del suo assassino. Un altro elemento che verrà posto in primo piano è la figura di Pimen, che vedremo in scena fin dall'inizio intento a scrivere la sua cronaca, testimonianza veritiera e quindi politicamente pericolosa dei fatti che Boris e i suoi scribi tentano di occultare. La vicenda, articolata in sette scene, è divisa in due parti ben distinte: nelle prime quattro scene assistiamo alla cerimonia pubblica dell'incoronazione come mezzo per confondere e ingannare il popolo, alla sovversiva testimonianza di verità di Pimen e alla decisione di Grigorij di stravolgere questa verità per usurpare il potere. Nelle restanti tre scene - che si svolgono quasi sette anni dopo - Boris cerca di convivere con la sua colpa e inizia il suo percorso verso la follia.

Il protagonista Il cantante lirico russo Ildar Abdrazakov, basso di fama internazionale, con 'Boris Godunov', nelle vesti del protagonista, è al suo sesto 7 dicembre. Dal debutto ne La sonnambula nel 2001 Abdrazakov ha cantato alla Scala ne La forza del destino, Macbeth, Samson et Dalila, Iphigénie en Aulide (con Riccardo Muti, 7 dicembre 2002), Fidelio, Moïse et Pharaon (con Riccardo Muti, 7 dicembre 2003), Carmen, Lucia di Lammermoor, Les contes d'Hoffmann, Le nozze di Figaro, Don Carlo, Ernani e le ultime tre inaugurazioni di stagione con Riccardo Chailly: Attila il 7 dicembre 2019, la serata "A riveder le stelle" il 7 dicembre 2020 e Macbeth il 7 dicembre 2021, oltre che in numerosi concerti. Alla Scala tornerà nel marzo 2023 per interpretare i quattro personaggi diabolici nei Contes d'Hoffmann diretti da Fréderic Chaslin.