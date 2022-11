"Tech In entertainment", il primo forum sulla tecnologia nell’intrattenimento

La rapida evoluzione del mercato televisivo e il suo impatto sulla produzione, distribuzione e consumo di contenuti ed il mondo del Metaverso, come processo inevitabile della convergenza digitale intrapresa l’ultimo decennio del secolo scorso, sono solo due dei tanti temi affrontati a Tech In entertainment: primo forum sulla tecnologia nell’intrattenimento organizzato a Los Angeles da Good Girls planet durante ITTV Forum & Festival.

Nonostante i consolidamenti societari che, negli ultimi anni, hanno interessato l’industria dell’intrattenimento, il mercato resta affollato da numerosi servizi di streaming, con un’offerta talmente vasta da poter disorientare alcuni utenti. E' un punto critico per il mercato? Quali saranno i modelli di mercato a sopravvivere? A tentare di dare una risposta, quattro ospiti d’eccezione del ITTV, durante il panel “Navitating Digital Distribution”: Kevin Reilly, dirigente televisivo con alle spalle una lunga carriera a FX, NBC, FOX e WarnerMedia; Gary Marenzi, CEO di Marenzi & Associates e, tra i molti incarichi, ex presidente di Paramount International Television; Chris Ottinger, attuale presidente della distribuzione televisiva mondiale di MGM; e Niccolò Messina, esperto di distribuzione digitale e fondatore di V-Channels. Modera Giovanni Pedde, partner di GGS International.

Valentina Martelli, CEO e fondatrice, assieme a Cristina Scognamillo, di Good Girls Planet, spiega: “Altro tema rilevante che affronteremo durante l'evento è quello del METAVERSO, evoluzione di internet che - anche se non rappresenta un concetto nuovo - è fondamentale affrontare quando si parla di cambiamenti nei contenuti. Quello del Metaverso è un ulteriore passo sulla strada dell’emancipazione digitale e ha un senso solo all’interno di una visione globale e composita della complessità odierna”. Il tema verrà affrontato durante il panel: "Metaverse and VR", moderato dal giornalista di Forbes, David Bloom, e organizzato in collaborazione con l’Ice, al quale parteciperanno: Federico Francioni, Head of Digital Ecosystem @Meta; Amy Peck Endevor VR; Mathieu Nouzareth, amministratore delagato US Sandbox US; Lisa Watts, VP Product Marketing & Developer Programs Magic Leap; Tiberio Santomarco, Managing Director US, Mind.