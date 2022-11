Teheran minaccia Iran International: "Tv terrorista, il Regno Unito pagherà"

"La tv Iran International è riconosciuta come un'organizzazione terroristica e i suoi agenti saranno seguiti dai funzionari dell'Intelligence iraniana". Lo ha affermato il ministro dell'intelligence iraniana, Esmail Khatib, come riporta Irna, parlando del canale televisivo in lingua persiana con sede a Londra 'Iran International', i cui giornalisti hanno recentemente denunciato minacce di morte ricevute dopo avere seguito le proteste, in corso da quasi due mesi in Iran, per Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto.

"Da ora in poi, qualsiasi relazione con quell'agenzia terroristica sarà ritenuta un coinvolgimento in attività terroristiche e azioni contro la sicurezza nazionale dell'Iran", ha aggiunto Khatib. Agire contro la sicurezza nazionale dell'Iran potrebbe costare la vita, come previsto dalla legge della Repubblica islamica dove è prevista la pena di morte.

In una nota la società Volant Media che gestisce la tv a Londra ha detto di essere "scioccata e profondamente preoccupata" per le minacce ricevute. "Minacce letali ai cittadini britannici sul suolo britannico arrivano dopo diverse settimane di avvertimenti da parte dei Guardiani della Rivoluzione e del governo iraniano sul lavoro giornalistico in lingua persiana che, liberi e senza censure, lavorano a Londra", si legge in una nota in cui si avvertono i Pasdaran che "non possono essere autorizzati a esportare la loro perniciosa repressione dei media nel Regno Unito" e il governo britannico viene invitato a "unirsi a noi nel condannare queste orribili minacce e continuare a sottolineare l'importanza della libertà dei media". La polizia metropolitana di Londra ha invece risposto alla Bbc con un sonoro no comment.

Non è la prima volta che il regime guidato dagli Ayatollah “minaccia” chi non è allineato o chi chiede riforme sociali e istituzionali, lo sa bene l'attivista in esilio Masih Alinejad a cui, come ritorsione, hanno arrestato il fratello e le atlete che hanno osato gareggiare senza velo come Elnaz Rekabi e la pattinatrice Niloufar Mardani. La Guardia della rivoluzione guidata dai Pasdaran rapisce e abusa delle donne che manifestano contro il regime, a volte prima di ucciderle, perché secondo la legge islamica non si può uccidere una vergine. L'Irgc mostra ancora il pugno duro contro i manifestanti, ci sono vittime ogni giorno, mentre la magistratura ha annunciato l'avvio di processi sommari per alcuni dei 15000 arrestati in questi ultimi giorni. Cittadini considerati “nemici di Dio” dal regime, che ora rischiano la pena capitale.

Oltre agli Stati Uniti, a Israele e all'Arabia Saudita già accusati dal regime di “gravi interferenze” nelle questioni interne, ora Teheran se la prende anche con il Regno Unito di Carlo III. "La Gran Bretagna pagherà per le misure che ha preso per rendere l'Iran insicuro", ha sottolineato il ministro dell'intelligence iraniano Esmail Khatib in riferimento a un presunto ruolo di Londra nelle proteste.

"Al contrario della Gran Bretagna, non sosterremo mai atti di terrorismo e la creazione di insicurezza in altri paesi ma anche noi non abbiamo obblighi per impedire che ci sia insicurezza in questi paesi", ha aggiunto Khatib. "Gli Usa, la Gran Bretagna, il regime sionista e l'Arabia Saudita hanno progettato la più grande operazione per creare disordini e destabilizzare l'Iran attraverso una guerra ibrida", ha detto il ministro della Repubblica islamica.