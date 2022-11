Tempi stretti per la Manovra, prevista in Aula alla Camera il 20 dicembre

Tempi molto stretti per la prima manovra del governo Meloni, che dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato e la firma del presidente della Repubblica è prevista approdare nell'Aula della Camera il prossimo 20 dicembre alle 10 e 30, con la discussione generale, come ha stabilito la conferenza dei Capigruppo di Montecitorio. Le votazioni avranno inizio dalle 14.

Il provvedimento dovrà essere licenziato in prima lettura entro Natale per passare quindi al Senato dove dovrà essere definitivamente approvato, con ogni probabilità senza correzioni, entro la fine dell'anno.

Si lavora ad una modifica di Opzione donna, per allargare la platea delle potenziali beneficiarie

Il governo lavora ad una possibile modifica della norma relativa ad Opzione donna, inserita in manovra. Il tema dovrebbe essere oggetto anche di una riunione con esponenti di maggioranza e la ministra del Lavoro Marina Calderone. Un'eventuale modifica, tuttavia, è legata al problema delle coperture: la norma attuale, che limita l'anticipo pensionistico alle sole lavoratrici svantaggiate, restringe molto la platea e per modificarla servono risorse aggiuntive.

I tempi sono serrati, la finanziaria va approvata in Parlamento entro fine anno, nel corso di un mese costellato dalle festività natalizie, per evitare che scatti l'esercizio provvisorio. Ci sono meno di cinque settimane a disposizione.

Sul tema la premier Giorgia Meloni ha sferzato la maggioranza: bisogna “autolimitare” gli emendamenti al testo che Mattarella ha firmato e chiudere in fretta la Manovra economica, anche a costo di lavorare alla Vigilia di Natale.

L'iter parlamentare per il testo della Manovra inizierà venerdì 2 dicembre con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che verrà ascoltato dalle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato al 7 dicembre alle 16:30, con domenica 11 come limite ultimo per la selezione dei segnalati. Non c’è accordo però tra gli schieramenti sul numero degli emendamenti segnalati: la maggioranza punterebbe a contenerli a 400, ovvero uno per ciascun deputato, una parte dell’opposizione si sarebbe detta maggiormente disposta al dialogo, mentre il Pd ha preannunciato che chiederà di discutere tutti i testi depositati.

Pichetto: inserito in Manovra fondo da 160 milioni contro consumo suolo

"Nel disegno di legge di bilancio è stata inserito un articolo che ha previsto la costituzione di apposito fondo per il contrasto al consumo di suolo, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, con una dotazione complessiva di 160 milioni di euro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al question time alla Camera.