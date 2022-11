Alle 19 in campo Djokovic contro Ruud per l'atto finale dell'edizione 2022

Alle ore 19:00 scatta la finale della cinquantatreesima edizione delle Nitto ATP Finals, la seconda che si disputa a Torino. A contendersi il titolo saranno il n. 4 della classifica mondiale Casper Ruud, e il n. 8 Novak Djokovic. Entrambi, grazie al forfait del n. 1 Alcaraz, hanno potuto godere in questa settimana di una testa di serie più alta rispetto alla loro attuale posizione nella Top Ten. Netto il divario negli scontri diretti con Nole che conduce 3-0: per due volte si sono affrontati in semifinale agli Internazionali d’Italia, nel 2020 e nel 2022 e in entrambe le occasioni il serbo ha poi vinto il titolo; il terzo risale alla scorsa edizione delle Finals torinesi quando nel Round Robin il norvegese fu sconfitto 7-6(4) 6-2. Nel complesso, gli scontri diretti parlano di 6 set conquistati a zero.

Il 35enne di Belgrado, la cui posizione nel ranking mondiale risente della mancata partecipazione all’Australian Open e ai quattro Masters 1000 nordamericani in calendario – il Sunshine Double con Indian Wells e Miami, Montreal e Cincinnati – oltre che della ferma risposta da parte dell’ATP di non assegnare punti all’edizione 2022 di Wimbledon dopo la decisione dell’All England Club di escludere gli atleti russi e bielorussi, andrà a caccia del sesto titolo della carriera nel torneo dei Maestri; un risultato che gli permetterebbe di agganciare il primatista di sempre per numero di affermazioni alle Finals: Roger Federer. Inoltre un trionfo del giocatore serbo farebbe sì che diventasse con i suoi 35 anni, anche il più anziano vincitore dell’evento battendo l’attuale record, detenuto sempre dalla leggenda svizzera che nel 2011 a Londra alzò il trofeo quando la propria carta d’identità recitava 30 anni e quattro mesi, e il secondo in assoluto a laurearsi campione del Master di fine anno dopo aver festeggiato il trentesimo compleanno: infatti al momento, in questa speciale classifica, dopo “il Re” figura Andy Murray che vinse nel 2016 quando aveva 29 anni e sei mesi.

E porterebbe a casa un montepremi finale di 4.740.300 dollari, il premio più alto mai assegnato al vincitore di un singolo torneo. La sfida di questa sera è anche una sfida generazionale: Nole Djokovic è nato il 22 maggio 1987 mentre Casper Ruud il 22 dicembre 1998.

Il primo ha dominato negli ultimi venti anni il tennis mondiale con compagni come Federer e Nadal. Il secondo rappresenta la nuova generazione del tennis internazionale, quella che subentrerà e forse anche a breve.

11 anni di differenza tra i due finalisti accomunati dal “carattere di ghiaccio” e dalla grande grande resistenza psicofisica. Adriano Panatta durante l’incontro del norvegese contro il russo Rublev ha detto “ per battere Ruud lo devi proprio battere, non ti concede errori: va su tutto”.

Battuta e un grande diritto, Casper Ruud, contro il passante di rovescio in allungo, Novak Djokovic ( lui stesso lo ha definito il suo colpo migliore).

Djokovic arriva in finale dopo una lotta di oltre 3 ore di match per battere Medvedev e i due tie break contro l’astro nascente americano Fritz. Ma nonostante la fatica degli ultimi due incontri e la differenza d’età rimane lui l’uomo da battere anche se “quello su cui nessuno punta” sarà un osso duro e chissà, magari, potrebbe rovinare la festa a “Re Nole” che tanto ci terrebbe a vincere a Torino perché, come ha detto al termine con la partita con Fritz, “in Italia mi sento a casa”.