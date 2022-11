Stasera alle 21, in programma la sfida che chiude il programma della fase a gironi dell’Atp Finals di Torino che decreterà chi tra Stefanos Tsitsipas, reduce dal successo in tre sofferti set contro Danil Medvedev, e Andrey Rublev, che dopo la vittoria dell’esordio è stato piegato senza troppi problemi da Novak Djokovic, riuscirà ad accedere alla semifinale. Il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Due e in streaming su rainews.it e RaiPlay.